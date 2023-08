E anche l’ultimo gancio di Harry con il suo passato è stato rimosso. Correggendo un grossolano errore che si trascinava ormai da tre anni, infatti, il sito ufficiale della Royal family ha rimosso il titolo di “Sua altezza reale” dalla pagina personale del secondogenito di Re Carlo e Lady Diana. E lo ha anche “retrocesso” nelle gerarchie della famiglia, mettendolo in coda a tutti i parenti che lavorano ancora al Palazzo e lasciandolo al di sopra del solo principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta e fratello minore dell’attuale sovrano, caduto in disgrazia dopo essere finito al centro dello scandalo che ha riguardato Jeffrey Epstein, l’imprenditore condannato per reati sessuali.

Insomma, la questione è più formale che sostanziale, ma sottolinea se mai ce ne fosse stato bisogno la frattura tra Harry e la sua famiglia. Va detto che i web manager del portale di Buckingham Palace non hanno brillato per tempestività. Erano tanti gli errori ancora presenti sul sito e segnalati la scorsa settimana dall’Express. Sempre Harry, ad esempio, veniva ancora descritto come «il figlio più giovane del Principe di Galles», una chicca che racchiude due errori in un colpo solo: l’attuale Principe di Galles è William, il fratello di Harry, e, soprattutto, l’allora Principe di Galles - cui il sito si riferisce - adesso sarebbe il Re del Regno Unito… Una dimenticanza non da poco…

A ricasco, dunque, nelle loro pagine personali, William e Kate erano ancora indicati come duca e duchessa di Cambridge e non come principe e principessa del Galles. Dopo la segnalazione di Express tutti gli errori sono stati dunque corretti e Harry e Meghan sono diventati ciò che avevano scelto di essere nel 2020, chiamandosi fuori dalla Royal family: i duchi di Sussex e basta.

Il precedente

Va detto che la gestione dei titoli nobiliari della famiglia non è un affare semplice da gestire. Nel giugno del 2021, nello stesso errore erano incappati i gestori di una mostra di Kensington Palace che mostrava, tra le altre cose, l'abito da sposa della principessa Diana. Nella placca che accompagnava l’abito sfoggiato nelle nozze del 1981 compariva la dicitura «Prestato da Sua Altezza Reale il Duca di Cambridge e Sua Altezza Reale il Duca di Sussex». Segnalato l’errore, venne subito sistemata la placca giusta: «Prestato da Sua Altezza Reale il Duca di Cambridge e dal Duca di Sussex». Via, anche in questo caso, il “Sua altezza reale”.

Cambiamenti di etichette che comunque non hanno mai turbato i duchi, a quanto pare, visto che questa era stata la loro scelta consapevole. E così, mentre la Royal family è affaccendata in queste questioni (tra le altre), Harry e Meghan - sempre più divisi secondo i tabloid specializzati - preparano la loro nuova sortita su Netflix. Si tratta della produzione dell’adattamento cinematografico del libro di Carley Fortune “Meet me at the Lake”, un romanzo che ha clamorose somiglianze tra la vita dei protagonisti e quella dei due “esuli” reali. Lui, con il trauma della perdita di un genitore in un incidente stradale. Lei, con problemi di salute mentale e di depressione post parto, come quelli raccontati pubblicamente da Meghan. Ad ogni modo i duchi non avranno nella realizzazione compiti di regia, né di recitazione.