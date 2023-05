Guerra Ucraina, Camporini: «Nessuna offensiva di Kiev, ma sbandamento delle forze russe e morale basso»

Il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Difesa, ha parlato della situazione della guerra in Ucraina e, in particolare, dell'offensiva di Kiev che, stando alle ultime notizie, starebbe riconquistando porzioni significative di territorio. «Non vedo ancora questa offensiva delle forze ucraine, per altro se ne sta parlando troppo e le operazioni militari si basano su diversi principi, uno tra tutti la sorpresa.

Guerra Ucraina, Zelensky a Roma: «Italiani ci capiscano: o ci aiutano o dovranno combattere»

La visita di Zelensky

«È molto significativo che il presidente ucraino Zelensky sia venuto a Roma, è una prima assoluta», ha detto il generale esprimendo l'auspicio che «dall'incontro con il Papa possa nascere qualcosa in tema di approcci diplomatici per cercare di risolvere la situazione, cercare una soluzione al conflitto attraverso il dialogo». «Una dialogo che non può prescindere dall'integrità territoriale che deve rimanere non solo per un fatto di giustizia - aggiunge Camporini - ma deve passare che l'uso della forza non è accettabile, l'aggressione di un paese non è accettabile».