Greta Thunberg sarà processata con l’accusa di «resistenza all’arresto», il caso in Svezia

L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg sara nuovamente processata con l’accusa di «resistenza all’arresto» a seguito di un’azione condotta alla fine di luglio nel porto di Malmo, nel sud della Svezia.

Quel giorno, Greta Thunberg e altri attivisti hanno bloccato l’accesso al porto di Malmo per protestare contro l’uso dei combustibili fossili, rifiutandosi di obbedire agli ordini della polizia. Ha compiuto un’azione identica poche ore dopo il primo processo. «La manifestazione non era autorizzata e ha causato il blocco del traffico. La giovane donna si e rifiutata di obbedire agli ordini della polizia di lasciare il luogo», ha dichiarato il procuratore Isabel Ekberg. «Si tratta quindi di un caso di rifiuto di conformarsi». Oltre alle sue proteste per il clima, la ventenne attivista attacca regolarmente i politici e i governi per la loro inazione sulle questioni climatiche. All’inizio di agosto ha cancellato la sua partecipazione al Festival del Libro di Edimburgo, citando gli investimenti di uno sponsor nei combustibili fossili.