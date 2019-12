Greta Thunberg, la foto con la mamma scatena la bufera social: ecco cosa succede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Greta Thunberg scatena una nuova bufera web. Questa volta a sua insaputa, visto che il "caso" è stato creato da alcuni utenti Facebook dopo una foto di lei insieme alla mamma pubblicata sul sito del quotidiano spagnolo El Mundo. Le due sono nella loro casa in Svezia, sedute su una poltrona gialla. Sullo sfondo si vede però un'altra poltrona, che secondo alcuni sarebbe una Eames Lounge Chair: un modello in pelle dal costo di migliaia di euro.In molti hanno avuto da ridire sul presunto "cattivo esempio" dato dalla famiglia di Greta, che avrebbe speso migliaia di euro per un mobile, mentre altri si sono concentrati sull'impatto ambientale del complemento d'arredo in pelle di animale, per la serie: la Thunberg predicherebbe bene e razzolerebbe male. In realtà con una rapida ricerca in rete sembrerebbe che la poltrona della discordia sia totalmente foderata in ecopelle e costi a prezzo pieno circa 900 euro, sui 600 con lo sconto del momento. Senza contare i modelli ispirati alla poltrona della discordia, che sono svariati e, come commenta qualcuno, disponibili anche a basso prezzo da Ikea. Dalla realtà alla bufala, il confine è sottile.