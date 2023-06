Wagner a Mosca, su tv di Stato russa brevi servizi su ribellione Prigozhin: poi passa a documentari su caviale e Berlusconi

I russi che hanno guardato la tv il 24 giugno hanno effettivamente visto i servizi sul tentativo di colpo di stato, mentre le agenzie di stampa statali coprivano l'insurrezione armata guidata da Prigozhin minimizzando il potenziale caos che minacciava la Russia.

La rivolta di 24 ore di Prigozhin è stata forse la minaccia interna più diretta al Cremlino dal tentativo di colpo di stato sovietico del 1991, quando gli intransigenti comunisti arrestarono Mikhail Gorbachev e cercarono di prendere il controllo del paese.

Mosca Wagner, cosa succede ora? Analisti: «Cremlino ha faticato a rispondere, Wagner avrebbe potuto raggiungere Mosca»

La ribellione della Wagner e la copertura tv in Russia

Sabato, Prigozhin ha inviato i suoi mercenari a "prendere" la città di Rostov e lanciato la "marcia" verso Mosca, salvo poi il dietrofront a 200 chilometri dalla capitale.

La televisione di stato russa spesso ignora le notizie che considera "scomode", in particolare per quanto riguarda l'invasione dell'Ucraina. Durante il tentativo di colpo di stato del 1991, la televisione sovietica mostrò una esecuzione del balletto "Il lago dei cigni", legando per sempre l'immagine della Danza dei cigni allo sconvolgimento politico.

Ma in questo caso, Channel One, gestita dallo stato, ha trasmesso un notiziario "di emergenza" sulla dichiarazione di Prigozhin di una rivolta armata, trasmettendo anche le sue affermazioni secondo cui le truppe Wagner sarebbero state colpite alle spalle dall'artiglieria sparata dall'esercito russo.

Poi la conduttrice, Ekaterina Andreeva, una delle personalità televisive più note della Russia, ha rapidamente dichiarato che si trattava di un falso. «Il primo segno è la mancanza di altri testimoni», ha detto. Ha anche sottolineato la rapidità con cui Prigozhin ha denunciato il ministero della difesa appena 15 minuti dopo il presunto attacco.

Le trasmissioni tv russe

Al telegiornale delle tre, la televisione di stato russa trasmetteva scene da Rostov che mostravano combattenti di Wagner che camminavano per le strade. Le scene si sono concentrate su gente del posto arrabbiata che ha sfidato il personale di Wagner, mostrando un uomo con una bicicletta che diceva loro che avrebbero dovuto vergognarsi di loro. Tuttavia, i dirigenti della televisione di stato russa hanno cercato di aggirare l'argomento del tentativo di colpo di stato. Poco dopo che Vladimir Putin è comparso in televisione e ha dichiarato che la Russia intendeva reprimere «brutalmente l'“ammutinamento interno», le emittenti hanno mandato in onda un lungo documentario sulla vita di Silvio Berlusconi e la sua vecchia amicizia con Putin. Un'altra stazione televisiva ha trasmesso un documentario sulla produzione illegale di caviale. Avevano chiaramente a che fare con un evento troppo grande per essere ignorato e cercavano di screditare Prigozhin evitando ulteriore panico.