Giornalista sportivo di ESPN muore di polmonite a 34 anni: l'ultimo post su Instagram

Ultimo aggiornamento: 16:02

Edward Aschoff, reporter di football americano di ESPN, è morto a 34 anni a causa di una polmonite. A riportare la tragica notizia è la stessa emittente sportiva: «Siamo costretti a condividere questa devastante notizia della tragica scomparsa dell'amico e collega ESPN Edward Aschoff».L'ultimo post su Instagram di Aschoff è stato pubblicato il 2 dicembre scorso. Il giornalista aveva scritto di aver contratto la polmonite durante la partita trae Ohio il 30 novembre, quando le temperature nello stato americano erano scese sotto lo zero. Aschoff e la sua fidanzata,, dovevano sposarsi ad aprile a. E anche a lei è diretto il messaggio della ESPN: «I nostri pensieri vanno ai suoi cari, compresa la sua fidanzata Katy»Da brividi l'ultimo post del giovane cronista pubblicato sui social: «Avere la polmonite è piuttosto terribile. Come il peggiore in assoluto». Così Aschoff pubblicando la foto della sua compagna: «Ma mi aiuta avere questo dolce angelo che si prende cura di me, anche se rischia di prendersi la malattia. La zuppa, il tè e i deliziosi piatti che mi ha preparato, mi hanno impedito di strisciare in un angolo e piangere per giorni. Ti amo piccola. Grazie per aver sopportato le mie crisi di tosse alle 5 del mattino».