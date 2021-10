Gb, omicidio deputato Amess: attentato di matrice terroristica, perquisizioni in abitazioni a Londra

La polizia britannica non sta dando la caccia a possibili complici del 25enne - cittadino britannico di origini somale, secondo le indiscrezioni riportate dai media - arrestato subito dopo l'agguato al deputato conservatore britannico, David Amess. Ma le indagini proseguono, e nel quadro di queste indagini sono in corso perquisizioni in due abitazioni a Londra . Arrestato immediatamente dopo che Sir David è stato accoltellato a morte durante un incontro con i suoi elettori, il 25enne sospetto è sotto custodia presso una stazione di polizia dell'Essex.

La polizia britannica afferma che l'omicidio del deputato Tory David Amess ha una matrice terroristica. «I primi elementi dell'inchiesta hanno rivelato una matrice potenziale legata all'estremismo islamico», ha annunciato la polizia in un comunicato. Le prime indagini hanno rivelato «un possibile movente legato all'estremismo islamico», secondo quanto comunicato dalla Metropolitan police. L'agguato - è poi stato precisato - è stato dichiarato atto terroristico dal coordinatore nazionale per la politica antiterrorismo, vice commissario Dean Haydon.