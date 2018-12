Droni a Gatwick, voli di nuovo sospesi: da martedì 120.000 passeggeri a terra

Aeroporto Gatwick, tabelloni in tilt Lo scalo da stamani ha lavorato con un numero limitato di voli. «Abbiamo appena avuto notizia di un altro avvistamento di un drone sul quale stiamo indagando. Mentre lo facciamo abbiamo sospeso i voli per precauzione», ha detto un portavoce dell'aeroporto citato dalla Bbc.

Da mercoledì sera sono stati cancellati oltre 600 volti, con disagi per 120.000 passeggeri.

Le indagini, a cui collaborano anche esperti militari, non hanno ancora portato all'individuazione dei responsabili. La contea del Sussex, dove si trova l'aeroporto, ha intanto annunciato di aver messo in campo tutti i mezzi a sua disposizione per risolvere la questione e di aver aumentato la presenza dei suoi agenti in aeroporto.

Non c'è pace per i viaggiatori a Gatwick . L'aeroporto londinese è nuovamente chiuso per un ulteriore «sospetto avvistamento di un drone».