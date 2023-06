Francia, rivolta dopo l'uccisione di un 17enne: 170 agenti feriti negli scontri. Stanotte saranno schierati 40mila poliziotti. Cosa sta succedendo

Emmanuel Macron ha tenuto una riunione di crisi del governo. Il motivo? Continuano le proteste in Francia, come testimonia la seconda notte di violente contestazioni nel Paese transalpino per l'uccisione da parte della polizia di un ragazzo di 17 anni durante un blocco stradale. «Questi atti sono totalmente ingiustificabili», ha dichiarato Macron all'inizio della riunione, che mirava a mettere in sicurezza i punti caldi e a pianificare i prossimi giorni «in modo che possa tornare la pace».

Almeno 150 persone sono state arrestate in quella che il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, ha definito «una notte di violenza ingiustificabile contro i simboli della Repubblica: municipi, scuole, stazioni di polizia bruciate o attaccate». I pubblici ministeri hanno dichiarato che i magistrati indagheranno l'agente di polizia che ha sparato al ragazzo per «omicidio volontario» e il difensore civico per i diritti umani ha aperto un'inchiesta. I manifestanti hanno lanciato fuochi d'artificio contro la polizia, incendiato auto e dato fuoco a edifici pubblici nelle città della periferia intorno a Parigi, ma anche nella città di Tolosa, nel sud-ovest, e in città del nord. Si sono verificati disordini anche ad Amiens, Digione e St-Etienne, e alle porte di Lione.

Il post proteste

L'autore dello sparo che ha ucciso il 17enne Nahel a Nanterre sarà oggetto di sospensione amministrativa. Lo

ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, in visita a Mons-en-Baroeul. «Ho chiesto al prefetto di polizia di sospendere amministrativamente l'agente», ha dichiarato il ministro.

«Tutti quelli che sputano sulla polizia e sulla giustizia sono i complici morali di quello che sta succedendo»: lo ha detto oggi il ministro della Giustizia, Eric Dupond Moretti, in visita al tribunale di Asnières-sur-Seine, vicino a Parigi, danneggiato questa notte durante gli scontri. Un impiegato «ha rischiato di morire bruciato la notte scorsa», ha dichiarato il guardasigilli, precisando che 170 esponenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti stanotte.



«È il momento dell'emozione - ha detto Dupond-Moretti - un ragazzo di 17 anni è morto e i ragazzi di 17 anni non devono morire». Poi ha aggiunto che è stata aperta un'inchiesta «contro un poliziotto e non contro la polizia e confondere come è già stato fatto è qualcosa di insopportabile. La giustizia non va negli studi tv - ha continuato - non sta sui social network. Bisognerebbe che tutti lanciassimo appelli alla calma, che facessimo molta attenzione

alle parole che pronunciamo»

La mappa delle proteste

Nei dintorni di Lione, a Villeurbanne, Vénissieux e Bron, i media locali hanno riferito di barricate in fiamme fatte di bidoni e scooter a noleggio.

Il municipio di Garges-lés-Gonesse, alle porte di Parigi, è stato incendiato in un attacco doloso, mentre a Mons-en-Barœul, nel nord della Francia, il municipio è stato incendiato e il sindaco ha dichiarato che diversi servizi sono stati «completamente distrutti». A Clamart, fuori Parigi, è stato bruciato un tram. Diverse stazioni di polizia sono state attaccate in città intorno a Parigi, tra cui Trappes, Gennevilliers e Meudon.

Circa 2.000 poliziotti in assetto antisommossa sono stati dispiegati a Parigi e nei dintorni mercoledì sera, mentre i manifestanti lanciavano fuochi d'artificio contro la polizia e incendiavano auto nella città di Nanterre, fuori dalla capitale, dove il ragazzo di 17 anni, Nahel, è stato ucciso a distanza ravvicinata durante un controllo stradale martedì. In un primo momento la polizia sembrava aver mentito sulle circostanze dell'omicidio.

I media francesi hanno riportato incidenti in numerose località della regione di Parigi. I video sui social media hanno mostrato decine di fuochi d'artificio diretti contro il municipio di Montreuil, alla periferia orientale di Parigi.

I politici temono che disordini e sommosse prolungate in tutta la Francia possano essere difficili da contenere. Nel 2005, la morte di due ragazzi che si nascondevano dalla polizia in una sottostazione elettrica a Clichy-sous-Bois, alle porte di Parigi, ha scatenato settimane di disordini e la Francia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, mentre più di 9mila veicoli e decine di edifici pubblici e aziende venivano incendiati.

L'uso della forza letale da parte degli agenti nei confronti di Nahel, di origine nordafricana, ha alimentato una radicata percezione di brutalità della polizia nelle aree etnicamente diverse delle maggiori città francesi.

«Siamo stufi di essere trattati così. Questo è per Nahel, noi siamo Nahel», hanno detto due giovani che si autodefiniscono «vendicatori» mentre trasportavano bidoni della spazzatura da una vicina proprietà per aggiungerli a una barricata in fiamme. Uno ha detto che la sua famiglia vive in Francia da tre generazioni, ma «non ci accetteranno mai».

Nei quartieri 18° e 19° di Parigi nord-orientale, la polizia ha sparato pallottole per disperdere i manifestanti che stavano bruciando rifiuti. La folla ha risposto lanciando bottiglie. Nella regione dell'Essonne, a sud della capitale, un autobus è stato dato alle fiamme dopo che tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, ha dichiarato la polizia.

A Tolosa, diverse auto sono state incendiate e la polizia e i vigili del fuoco sono stati colpiti da proiettili.

Macron invita alla calma

Mercoledì Macron ha invitato alla calma, dicendo ai giornalisti: «Abbiamo un adolescente che è stato ucciso. È inspiegabile e ingiustificabile. Niente giustifica la morte di un giovane». Le sue osservazioni sono state insolitamente franche in un Paese in cui i politici di alto livello sono spesso riluttanti a criticare la polizia, viste le preoccupazioni degli elettori per la sicurezza.

L'adolescente era alla guida di un'auto martedì mattina quando è stato fermato per aver commesso un'infrazione, hanno detto i pubblici ministeri.

La polizia ha inizialmente riferito che un agente aveva sparato all'adolescente perché stava guidando l'auto contro di lui. Ma questa versione dei fatti è stata rapidamente contraddetta da un video che circolava sui social media e che è stato autenticato dalle agenzie di stampa francesi. I gruppi per i diritti sostengono che in Francia ci sia un razzismo sistemico all'interno delle forze dell'ordine, un'accusa che Macron ha precedentemente negato.

Yassine Bouzrou, avvocato della famiglia del ragazzo, ha dichiarato: «Avete un video che è molto chiaro: un agente di polizia ha ucciso un giovane di 17 anni. Si vede che la sparatoria non è conforme alle regole». La famiglia ha presentato una denuncia legale contro gli agenti per omicidio, complicità in omicidio e falsa testimonianza, ha detto l'avvocato.

I legislatori hanno tenuto un minuto di silenzio nell'assemblea nazionale, dove il primo ministro, Élisabeth Borne, ha detto che la sparatoria «sembra chiaramente non rispettare le regole». In un video condiviso su TikTok, una donna identificata come la madre della vittima ha chiesto una marcia commemorativa a Nanterre giovedì. «Venite tutti, guideremo una rivolta per mio figlio», ha detto.Quella di martedì è stata la terza sparatoria mortale durante un blocco del traffico in Francia nel 2023. L'anno scorso si è registrato un record di 13 sparatorie di questo tipo, ha dichiarato un portavoce della polizia nazionale.

Ci sono state tre uccisioni di questo tipo nel 2021 e due nel 2020, secondo un conteggio Reuters, che mostra che la maggior parte delle vittime dal 2017 erano di colore o di origine araba. Due dei principali sindacati di polizia hanno reagito alle critiche, affermando che l'agente detenuto dovrebbe essere presunto innocente fino a prova contraria.