Filippo, la diretta dei funerali dalle 15,15: ecco dove seguire la funzione religiosa e chi ci sarà

Buckingham Palace ha diffuso il programma con il quale questo pomeriggio, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor si svolgeranno i funerali del principe Filippo. Entro le 15.15 (ora italiana) nel cortile superiore, il Quadrangolo, si schiereranno la Household Cavalry e le Foot Guards, insieme ad altre rappresentanze di unità militari che avevano un legame con il duca di Edimburgo. A partire dalle 15.20, i membri della famiglia reale e della famiglia di Filippo che non prenderanno parte alla processione percorreranno in auto il breve tragitto che separa il castello dalla Cappella di San Giorgio. Alle 15.40 le bande militari presenti sul Quadrangolo smetteranno di suonare e il feretro verrà posto sulla Land Rover utilizzata per la processione. I membri della famiglia reale che prenderanno parte alla processione lasceranno l'entrata ufficiale degli appartamenti di stato e prenderanno posto dietro al feretro. Il principe Carlo e altri membri della famiglia reale seguiranno la Land Rover a piedi. William e Harry cammineranno nella stessa fila, ma separati dal primo cugino Peter Philips. La regina, accompagnata da una dama di compagnia, si recherà alla cappella in una Bentley.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Filippo, il tenero ricordo della regina nel giorno del funerale:... LONDRA Meghan Markle, “accordi privati” per seguire il funerale... LONDRA Principe Filippo, oggi i funerali: William senza la divisa per non... LE INDISCREZIONI Filippo, al funerale William e Harry saranno tenuti separati:... LE RIVELAZIONI Principe Filippo, quando scriveva a Diana: «Non riesco a... GRAN BRETAGNA Filippo, domani i funerali: ecco chi è l'unico italiano... GRAN BRETAGNA Filippo, la regina Elisabetta: «È stato semplicemente la... LONDRA Principe Filippo, il funerale in forma privata: ammessi solo 30... MEGHAN Meghan Markle si prepara a rispondere per vie legali a Piers Morgan IL RITRATTO Morto Filippo, il principe gaffeur che dietro le quinte decideva il... LONDRA Filippo, ai funerali un "paciere" tra William e Harry: ecco...

Filippo, domani i funerali: ecco chi è l'unico italiano (aristocratico) presente

Filippo, al funerale William e Harry saranno tenuti separati: «Lo ha deciso la regina»

Principe Filippo, quando scriveva a Diana: «Non riesco a concepire un uomo sano di mente capace di tradirti»

Alle 15.45 avrà inizio la processione, guidata dalla banda delle Grenadier Guards. I membri della royal family e lo staff reale seguiranno la Land Rover sulla quale sarò posto il feretro di Filippo, mentre la regina chiuderà il corteo a bordo di una Bentley di stato. Alle 15.53 è previsto l'arrivo della Land Rover davanti alla scalinata occidentale della Cappella di San Giorgio, dove ad attendere il feretro di Filippo ci sarà una guardia d'onore e la banda del Rifles Regiment, che suonerà l'inno nazionale. Il feretro, avvolto nello stendardo del duca di Edimburgo, con sopra una corona di fiori, il berretto della Marina e una sciabola sarà accolto dall'arciprete di Windsor e dall'arcivescovo di Canterbury per la cerimonia funebre. Alle 16, in tutta la nazione verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del principe Filippo e avrà inizio la funzione religiosa. La diretta tv in Italia è prevista sia sulla Rai, su Mediaset sia su SkyTg24. Saranno oltre 730, in rappresentanza di tutte le forze armate britanniche, i militari impegnati.