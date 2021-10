Business 20, Fao: per combattere fame serve sistema inclusivo. Qu Dongyu mette in guardia su una ripresa squilibrata tra Paesi

Per fronteggiare la fame nel mondo serve essere uniti. «Servono sistemi agroalimentari trasformati e inclusivi per porre fine alla fame nel mondo e promuovere le risposte necessarie ad altre sfide globali, come i cambiamenti climatici». È questo il messaggio trasmesso da Qu Dongyu, direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l' alimentazione e l'agricoltura (Fao) ai rappresentanti del settore privato internazionale presenti al vertice Business 20 (B20). Qu Dongyu ha aggiunto che «la pandemia Covid-19 ha colpito le attività economiche in tutto il mondo e ha contribuito al maggiore incremento della fame a livello globale mai registrato in un singolo anno, esponendo fino a 161 milioni di individui al rischio di insicurezza alimentare».

Il direttore generale della Fao ha inoltre osservato che «gli effetti più devastanti della pandemia Covid-19 sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione sono riconducibili a una crisi economica senza precedenti». Infine Qu Dongyu ha messo in guardia contro il serio pericolo di un «passo di ripresa squilibrato» tra Paesi, con alcuni di questi - riporta una nota - che continueranno ad affrontare tassi di insicurezza alimentare e nutrizionale significativi oltre il 2021.