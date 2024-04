Dubai, alluvione nel deserto: allagato anche l'aeroporto. ​Fiumi d'acqua in tutto il Paese, 18 morti in Oman

Una pioggia torrenziale ha allagato a Dubai strade, case e centri commerciali e ha interrotto le operazioni all'aeroporto internazionale, mentre il maltempo si è ora abbattuto sulla regione del Golfo, dopo aver provocato almeno 18 morti in Oman.

L'aeroporto Dxb, hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, in un post su X consiglia di «non raggiungere lo scalo se non assoluamente necessario: i voli subiscono ritardo o deviazioni», a causa delle piogge torrenziali.

La tempesta

Dubai è rimasta paralizzata dalle forti tempeste. I principali centri commerciali Dubai Mall e Mall of the Emirates hanno entrambi subito allagamenti e l'acqua era alta fino alle caviglie in almeno una stazione della metropolitana di Dubai. Le scuole sono state chiuse in tutti gli Emirati Arabi Uniti, un Paese desertico dove la pioggia è un evento insolito, e si prevede che rimarranno chiuse anche domani, quando sono previsti ulteriori temporali, e possibili grandinate. Nove scolari e tre adulti sono morti quando i loro veicoli sono stati spazzati via da un'alluvione improvvisa, ha riferito domenica l'agenzia di stampa dell'Oman.