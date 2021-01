Donald Trump revoca bando viaggi dall'Europa e dalla Gran Bretagna per il Covid dal 26 gennaio

Una svolta per i viaggi in America. Donald Trump ha revocato le restrizioni di viaggio dall'area Schengen (dunque Italia compresa), dalla Gran Bretagna, dalla repubblica irlandese e dal Brasile a partire dal 26 gennaio, una settimana dopo la fine del suo mandato. Lo ha reso noto, nella tarda notte italiana, la Casa Bianca. Restano invece le limitazioni per Cina e Iran.

Trump ha poi firmato un ordine esecutivo con cui ordina alle agenzie federali di esaminare i rischi di sicurezza nella flotta di droni federali, rimuovendo quelli di fabbricazione cinese. Lo rende noto la Casa Bianca.

