Cuba, si allenta il blocco internet imposto dal regime: sui social i video della repressione

Si allenta il blocco internet del regime imposto a Cuba. Dopo giorni di blackout, imposto dal governo cubano dopo le storiche proteste di domenica, stanno riprendendo a funzionare le connessioni Internet nell'isola caraibica, permettendo ad attivisti di far circolare i video e le foto della repressione e degli arresti degli attivisti prelevati nelle loro case. Come in un video che mostra gli agenti che fanno irruzione in una casa, armi in mano, mentre si sente una donna che grida «i miei figli, i miei figli» ed il pianto di bambini. «Stanno dando la caccia alle persone nelle loro case», dice Anamely Ramos Gonzalez, del movimento San Isidro, sottolineando le «la repressione ora non è solo nelle manifestazioni in piazza, ma nelle case».

Cuba, Biden conferma restrizioni su rimesse volute da Trump: «È uno Stato in fallimento che reprime i propri cittadini»

Secondo il gruppo di avvocati Cubalex sono oltre 200 le persone arrestate o scomparse. Tra questi Anyelo Troya, artista e fotografo, che è stato arrestato domenica durante le proteste. «Sono distrutta - ha detto la madre Emilia González Cantillo che aspetta di avere notizie del figlio - non ho neanche Internet per dire al mondo quello che sta succedendo».