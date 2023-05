Corpo di una suora quasi intatto riesumato in Missouri: ​si grida al miracolo e la diocesi indaga

Il corpo di una suora morta nel 2019 è stato riesumato dopo quattro anni e non mostra quasi alcun segno di decomposizione. È accaduto in Missouri, dove si grida al miracolo.

Il pellegrinaggio

Ci si aspettava di trovare delle ossa, invece alla loro vista si è presentato un corpo intatto. Non era stato precedentemente imbalsamato. Sul caso ora indaga anche la diocesi di Kansan City-St. Joseph. Si sta valutando l'ipotesi di un caso di incorruttibilità, che secondo la tradizione cattolica indica un intervento divino che arresta o rallenta la decomposizione come segno di santità. Intanto è iniziato un vero e proprio pellegrinaggio verso il convento, anche da Canada e Messico. La salma della religiosa era stata inizialmente esposta senza protezione e i fedeli potevano toccarla con mano. Ora è stata posta in una teca trasparente.