Coronavirus Londra, mascherina vietata in ospedale: infermiera si dimette

Un'operatrice sanitaria di un ospedale britannico ha rassegnato le dimissioni poiché il suo capo reparto le aveva vietato di indossare la mascherina sul luogo di lavoro. Secondo quanto riporta il Guardian, la donna - Tracy Brennan - era appena tornata al lavoro nell'ospedale di Hillingdon, alle porte di Londra, dopo aver trascorso 14 giorni in auto isolamento a casa poiché sua figlia aveva mostrato i sintomi del coronavirus. Brennan, spiega il giornale, aveva acquistato una mascherina per proteggersi da eventuali contagi, ma anche per proteggere i pazienti che aveva in cura.



Al suo rientro in ospedale la mattina di martedì scorso il suo superiore l'ha invitata a rimuovere la mascherina spiegandole che la politica dell'ospedale non prevedeva questo tipo di protezione. La donna ha aderito alla richiesta, ma quello stesso pomeriggio, mentre prelevava il sangue a un paziente questi le ha tossito sul volto. Nonostante questo episodio, l'ospedale ha continuato a negarle l'uso della mascherina e l'operatrice non ha avuto altra scelta che rassegnare le sue dimissioni.



Ultimo aggiornamento: 10:31

