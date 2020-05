Coronavirus, diretta: 350mila morti nel mondo: Spagna, 10 giorni di lutto nazionale

Sono 350.458 i morti nel mondo per coronavirus, con 5.591.067 di casi totali di contagio. Sono i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, che dall'inizio della pandemia traccia la mappa dei contagi nel mondo. Il Paese più colpito, sia per numero di decessi che di contagi sono gli Usa, con 98.916 morti e 1.681.212 contagi. Il secondo Paese per numero di infezioni registrate è il Brasile, con 391.222 casi e 24.512 decessi.

America Latina, 1.600 morti in 24 ore. Germania, ok viaggi in Europa dal 15/6. In Gb trend in calo

Movida, l’effetto solo fra 15 giorni: il sì alla mobilità con dati parziali

Spagna, 10 giorni di lutto nazionale. In Spagna inizia oggi il primo dei dieci giorni di lutto nazionale per commemorare le quasi 27mila vittime del coronavirus. Fino al 5 giugno, le bandiere verranno issate a mezz'asta sugli oltre 14mila edifici pubblici del Paese e sulle unità navali della Marina. Si tratta del più lungo periodo di lutto nazionale deciso in Spagna dopo la fine del Franchismo.

Brasile, 400mila contagi. Sono ormai quasi 400.000 i casi di coronavirus in Brasile. I dati confermati nelle ultime ore dal ministero della Sanità parlano di 16.324 nuovi casi accertati e 1.039 decessi in 24 ore. Il bilancio, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 391.222 contagi e 24.512 decessi a causa della pandemia nel Paese con quasi 210 milioni di abitanti. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA