Coronavirus, il Dalai Lama in quarantena a scopo precauzionale: «Sta bene»

Il Dalai Lama è in quarantena a scopo precauzionale per via del coronavirus. Lo ha riferito l'ufficio di rappresentanza di Sua Santità il Dalai Lama a Ginevra precisando che «il Dalai Lama sta bene ed è solo a scopo precauzionale che è stato deciso di mettere Sua Santità in quarantena e di annullare gli appuntamenti previsti». Il leader spirituale del buddismo tibetano, 84 anni, vive a Dharamsala, nello Stato indiano dell'Himachal Pradesh.

Coronavirus, 007 Usa avvertirono Trump sul pericolo virus

Governo con il fiato sospeso: prima di decidere nuove strette Conte vuole capire l'andamento dell'epidemia Le diverse sensibilità nell'esecutivo

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA