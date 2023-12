Coppia di anziani occupa posti in treno riservati a una mamma con 3 figli e rifiuta di spostarsi. «Maleducati»

Una madre di tre figli ha dato del maleducato a una coppia di anziani per non essersi spostata dai posti che aveva riservato per lei e la sua famiglia in treno. La donna si chiama Amanda Mancino-Williams.

La foto

Una volta che Amanda ha consultato il capotreno martedì pomeriggio, le sono stati offerti quattro posti in prima classe con i suoi figli. Indignata per l'incidente, la donna ha scattato una foto della coppia e dei suoi tre figli che condividevano i due posti, dopo aver detto che si erano rifiutati di spostarsi in un'altra parte del treno.

Il post al veleno

In un post su Twitter, Amanda ha detto: "Se una mamma con 3 bambini (e relative borse) ha 4 posti riservati per un lungo viaggio in treno, e tu sei seduto ai loro posti su una carrozza piena, non dire loro che i loro biglietti non sono validi". Poi ha proseguito: "Peraltro rispondi in modo elegante e ti rifiuti di stabilire un contatto visivo. Non siate queste persone". Ha poi pubblicato un tweet successivo in cui mostrava i suoi figli seduti stretti, con il figlio dodicenne che "fissava la coppia".

La polemica

«Rinuncerei sempre ad un posto, riservato o meno, per qualcuno che ne avesse più bisogno. Ma per lei che mi dice che i miei biglietti non significano nulla e poi si rifiuta di riconoscermi? La gente si aspetta semplicemente che tu te ne vada?», ha proseguito la mamma. Parlando al Sun, un portavoce dei treni CrossCountry ha detto che la famiglia è stata "delusa da altri che ignorano le regole". Da allora il suo tweet originale ha ricevuto quasi 2.000 commenti e quasi 17.000 Mi piace.

Lo scontro sull'educazione

Sempre parlando al Sun, ha affermato di aver mostrato il biglietto alla coppia, che le aveva detto che "non si sarebbero mossi". Amanda ora dice che non ha senso prenotare un posto se le persone possono portarglielo via in qualsiasi momento, ma ha affermato che se la coppia avesse voluto dei posti per una buona ragione, allora lei glieli avrebbe ceduti." Il suo immediato disprezzo nei miei confronti e dei bambini mi ha detto tutto quello che avevo bisogno di sapere su di lei. Non sentivo che fosse mia responsabilità acconsentire a quel tipo di comportamento".

La reazione

«Ero scioccata e stanca. Avevo prenotato un tavolo in modo che i bambini potessero fare i compiti». Molti utenti dei social media si sono affrettati a difendere Amanda, dicendo che il rispetto funziona in entrambe le direzioni. Un utente ha detto: "A tutti noi, giustamente, viene insegnato a rispettare i nostri anziani. Il rispetto funziona in entrambe le direzioni! Mi sarei seduto sul tavolo e l'avrei guardata negli occhi".