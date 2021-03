Coccodrillo uccide un bimbo di 8 anni: «Lo ha aggredito e ingoiato». L'orrore davanti a papà e fratellino

Dramma in Indonesia dove un bambino di appena 8 anni è stato ucciso mentre nuotava in un fiume nella provincia del Kalimantan Orientale: a togliergli la vita, un coccodrillo di sei metri, che lo ha attaccato mentre il bambino nuotava insieme al fratellino sotto gli occhi del padre. Il rettile lo ha attaccato e ingoiato, secondo quanto riferito da un funzionario locale dell'Agenzia per la ricerca ed il soccorso.

Il padre ha tentato di intervenire, ma il grosso rettile è scappato senza dargli possibilità di salvare il figlio. «Ha inseguito il coccodrillo e lo ha colpito a mani nude, ma non è riuscito a stargli dietro», ha affermato il funzionario. L'animale è stato poi catturato. Un video postato su YouTube ha mostrato alcune persone estrarre il cadavere dallo stomaco del coccodrillo sotto gli occhi dei familiari in lacrime.

