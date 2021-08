Clima, 1 mld di bambini a rischio per impatto crisi: rapporto con Fridays for future e prefazione Greta Thunberg

Un miliardo di bambini a rischio «estremamente elevato» per gli impatti della crisi climatica. Lo rivela un un rapporto dell'Unicef lanciato oggi secondo cui «i giovani che vivono nella Repubblica Centrafricana, nel Ciad, in Nigeria, in Guinea e nella Guinea-Bissau sono quelli maggiormente a rischio per gli impatti del cambiamento climatico, che minacciano la loro salute, istruzione e protezione e li espongono a malattie mortali». Secondo The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children's Climate Risk Index (La crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini: Introduzione dell'Indice del rischio climatico per i bambini) - la prima analisi completa del rischio climatico dalla prospettiva dei bambini, realizzata in collaborazione con Fridays for Future; e con Greta Thunberg tra gli autori della prefazione - «850 milioni di bambini, 1 su 3 in tutto il mondo, vivono in aree in cui si sovrappongono almeno quattro shock climatici e ambientali, 330 milioni di bambini (1 su 7 in tutto il mondo) vivono in aree colpite da almeno cinque grandi shock». Dal documento emerge che «circa un miliardo di bambini, quasi la metà dei 2,2 miliardi di bambini del mondo, vive in uno dei 33 Paesi classificati come a rischio estremamente elevato».

Nkosi from Zimbabwe, Mitzi from the Philippines, Tahsin from Bangladesh and @GretaThunberg from Sweden are calling for urgent climate action.

In their words, what the world is doing is not enough. The climate crisis is a child rights crisis. pic.twitter.com/l32wRocVZM

— UNICEF (@UNICEF) August 20, 2021