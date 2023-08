Cinghiali radioattivi in Germania, colpa non solo di Chernobyl ma anche dei test nucleari in Europa

Un nuovo studio ha scoperto che i test sulle armi nucleari effettuati durante la Guerra Fredda sono la causa principale degli alti livelli di radioattività nella popolazione di cinghiali dell'Europa centrale.

Cinghiali, alti livelli di radioattività a causa dei test nucleari degli anni Sessanta

La radioattività trovata nei cinghiali è stata precedentemente attribuita al disastro di Chernobyl del 1986. Ma c'è una nuova ricerca, riportata da BBC, che giunge ad altre conclusioni che fanno risalire questo fenomeno a ben prima del 1986.

La causa di questa radioattività è attribuibile ai test sulle armi nucleari degli anni '60. Questi test sono descritti come "causa significativa".

Come si è giunti a questa conclusione? I livelli di radioattività di altri animali selvatici sono diminuiti nel corso degli anni mentre i livelli di contaminazione dei cinghiali sono rimasti piuttosto alti.

I test sugli animali della Baviera

Dopo aver analizzato la carne di 48 cinghiali nello Stato tedesco della Baviera, gli scienziati dell'Università di Tecnologia di Vienna e dell'Università Leibniz di Hannover hanno scoperto che la loro radioattività è in gran parte causata dalle esplosioni delle bombe nucleari della Guerra Fredda, che ancora influenzano il suolo della zona.

Scrivendo sulla rivista Environmental Science and Technology, gli scienziati affermano che il cesio radioattivo proveniente dai test è entrato in profondità nella terra, contaminando i "tartufi di cervo" (non commestibili per gli umani), che è il cibo preferito dai cinghiali, che scavano nel terreno per trovarli.

Disproportionately High Contributions of 60 Year Old Weapons-137Cs Explain the Persistence of Radioactive Contamination in Bavarian Wild Boarshttps://t.co/dFmZrmkNTa — Roger Blackwell (@rogerablackwell) August 30, 2023

È improbabile che i tartufi - e la conseguente contaminazione dei cinghiali - diminuiscano presto, secondo lo studio.Infatti, il cesio radioattivo proveniente da Chernobyl penetrerà ulteriormente nel terreno, contaminando ulteriormente i tartufi. Ai test nucleari si aggiunge quindi la contaminazione del disastro avvenuto a Chernobyl.

Secondo lo studio, la continua contaminazione dei cinghiali minaccia le stesse foreste bavaresi: poiché gli animali non vengono abbattuti per il consumo della loro carne e le loro popolazioni stanno crescendo in modo insostenibile.