Si intensificano i movimenti di armi tra le superpotenze con la guerra tra Russia e Ucraina. La Cina ha consegnato i missili anti aerei FK-3 alla Serbia, che li ha mostrati per la prima volta al pubblico. Sono stati trasportati al paese europeo (l'unico ad averli) a fine aprile con l'aereo Y-20 della Forza aerea cinese. La missione è stata descritta dagli esperti militari come la più grande operazione all'estero. Che, però, preoccupa la Nato. Timori che condivide con gran parte dei Paesi europei.

Soldati russi danneggiano i loro carri armati in Ucraina. Le intercettazioni: «Mi rifiuto di obbedire»

Cina consegna missili FK-3 alla Serbia, cosa succede

La Serbia, sabato, ha messo l'FK-3, la versione per l'esportazione del sistema missilistico di difesa aerea cinese HQ-22, in mostra pubblica durante le esercitazioni militari presso la base aerea di Batajnica vicino a Belgrado, ha riferito l'Associated Press. Composto non solo da missili e lanciatori, ma anche da radar e veicoli di comando, il sistema di difesa aerea cinese è potente e a buon mercato, come indicato dagli esperti cinesi. I media orientali hanno anche notato che i paesi occidentali dovrebbero astenersi dal fare dichiarazioni infiammatorie contro il legittimo sviluppo della difesa nazionale della Serbia e la sua cooperazione con la Cina.

Further evidence of the influence that #China is seeking to increase even in the heart of the Balkans#Serbia https://t.co/8Ch9lUxMqG — Itamilradar (@ItaMilRadar) April 9, 2022

Russia, il supermissile termonucleare alla parata del 9 maggio: può colpire obiettivi a 12mila km di distanza

Serbia: «Un potente deterrente»

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che i missili cinesi, così come altre consegne recenti di hardware militare, non sono intesi come una minaccia per nessuno e rappresentano solo un «potente deterrente» contro potenziali attaccanti, ha riferito l'Associated Press. Le foto e i video rilasciati dal Ministero della Difesa della Serbia e dai media sabato mostrano che gli FK-3 consegnati alla Serbia includono una serie di lanciamissili mobili su strada, diversi tipi di radar corrispondenti e veicoli di comando.

❗️#Serbia publicly unveiled the recently received 🇨🇳 FK-3 long range, high altitude anti-aircraft missile system.



Serbia is the only European country to receive and operate such a Chinese weapon system.



Serbia is rapidly militarizing and endangering the peace in our region. pic.twitter.com/mS4jaObkFL — Blerim Vela (@Blerim_Vela) April 30, 2022

Le caratteristiche: simile al Patriot degli Usa

Gli FK-3, invece di usare un sistema di lancio verticale, usano rampe di lancio angolate. Ciò permette ai missili di raggiungere obiettivi più distanti. È inoltre l'unico missile di difesa aerea al mondo a utilizzare un sistema di guida a doppia modalità: che combina il sistema di guida composito di homing radar semi-attivo e quello di whole-course. L'FK-3 è molto preciso sia a lunghe che a brevi distanze, ed è difficile da intercettare. Il missile può coprire bersagli tra cui aerei e missili da cinque a 100 chilometri di distanza ad altitudini da 50 metri a 27 chilometri. Un paragone? Il missile cinese è simile al Patriot degli Stati Uniti.

Le paure della Nato e dell'Europa

Nato e Unione europea non sono certo contente dell'operazione compiuta dalla Serbia. La consegna dei missili ha sollevato preoccupazioni in Occidente: i timori sono legati al fatto che un accumulo di armi nei Balcani potrebbe minacciare la fragile pace nella regione. Anche perché la Serbia è il primo operatore dei missili cinesi in Europa. Per questo alcuni paesi occidentali hanno iniziato una campagna contro la Serbia. Ci sono poi le paure della Nato: i radar collegati al sistema missilistico anti aereo possano individuare tutte le attività degli aerei dell'Alleanza vicino alla Serbia. E rappresentare quindi un occhio in più della Cina su tutti i movimenti nel vecchio continente.