Genitori morti in un incidente, bimbo in provetta nasce 4 anni dopo: «Ora starà con i nonni»

Concepita in provetta, scopre a 36 anni che suo padre è il medico

Fecondazione in vitro, percentuali di successo maggiori con le nuove tecniche di analisi genetiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ma ora finalmente potrà stare con i nonni. Un bimbo di pochi mesi è stato a lungo al centro di una vera e propria vicenda giudiziaria in, questo il nome del bimbo, che in cinese significa 'dolce', è nato dopo che nel 2013 i genitori,avevano deciso di ricorrere allaper risolvere i problemi di fertilità, ma erano morti in un incidente stradale a pochi giorni dell'operazione che avrebbe impiantato l'embrione nell'utero della donna.I genitori dei due sfortunati sposi, però, avevano deciso di custodire l', ingaggiando una lunga battaglia legale con le autorità cinesi. Il caso, nel paese, ha fatto molto scalpore, poiché i futuri nonni del bambino avevano deciso di ricorrere alla, possibile inma assolutamente vietata in Cina. Dopo la nascita del bimbo, le autorità avevano però minacciato di revocare la custodia ai nonni.Per conservarla, i genitori di Shen Jie e Liu Xi hanno dovuto sottoporsi ad unper comprovare che il bimbo, nato nel dicembre dello scorso anno, fosse effettivamente il loro nipote. Alla fine, è stata accettata la richiesta di custodia: il bimbo crescerà coi nonni, che però hanno deciso di non raccontargli della morte dei genitori fino all'età adulta. «Fino a quel momento, laè che i genitori sono andati all'estero per un lungo» - assicurano i nonni - «Il piccolo ha gli stessi occhi della mamma, ma fisicamente somiglia di più al papà».