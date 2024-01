Assalto a chiesa italiana di Istanbul, arrestati due affiliati Isis: sono un ceceno e un tagiko

Due persone sono state arrestate per l'attacco di ieri, 28 gennaio, contro la chiesa cattolica di Santa Maria a Istanbul, in cui ha perso la vita una persona. Si tratta di due affiliati allo Stato Islamico (Isis), che avrebbe rivendicato l'attacco. Il ministro degli Interni della Turchia, Ali Yerlikaya, ha spiegato che i due arrestati sono entrambi stranieri: in particolare, si tratta di un cittadino ceceno con passaporto russo e di un tagiko.

«Riteniamo che entrambi gli individui, uno dal Tagikistan e l'altro dalla Russia, sono affiliati all'Isis», ha detto il ministro turco. Il ministero ha precisato che le forze di sicurezza turche hanno compiuto 30 raid arrestando in tutto 47 persone sospettate di coinvolgimento nell'attacco.