Charlotte Casiraghi, matrimonio top secret con Dimitri Rassam: l'abito da sposa è da favola

Charlotte Casiraghi ci ha preso gusto: dopo la cerimonia civile a Montecarlo, la figlia di Carolina di Monaco ha detto di nuovo "sì" a Dimitri Rassam, figlio della famosa attrice francese Carole Bouquet. Nozze talmente top secret che non se ne sarebbe saputo nulla se Giambattista Valli, che ha firmato il romantico abito della sposa, non avesse condiviso sul profilo Instagram una foto della coppia felice, che per la cerimonia religiosa ha scelto la bucolica location di Saint-Remy-de-Provence.Charlotte, famosa per il suo senso dello stile e per i look sempre molto di classe, si è trasformata in una sposa bohémienne con un modello a balze Giambattista Valli Haute Couture con piccoli delicatissimi ricami, riesumando lo stile matrimonio campestre che non passa mai di moda. Capello raccolto, velo a tre quarti e sposo in tinta (anche Dimitri ha optato per un completo chiaro per un effetto quasi casual). Il bouquet? Ovviamente un mazzolino di lavanda, tipico della zona, che è stato anche "bomboniera" per gli invitati. Tra i quali, ovviamente, tutta la famiglia reale di Monaco.