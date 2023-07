Misteriosa allergia alla carne rossa si diffonde negli Stati Uniti, l'allarme: «Può colpire milioni di persone»

Un'allergia alimentare poco conosciuta e pericolosa, scatenata da una puntura di zecca, potrebbe colpire centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti. L'avviso dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Sindrome Alpha-Gal, cos'è

La condizione è chiamata sindrome Alpha-Gal (AGS), nota anche come "allergia alla carne rossa" o "allergia alla carne da morso di zecca".

Come si trasmette

La zecca Lone Star si trova principalmente negli stati orientali, sud-orientali e centro-meridionali, secondo il CDC. "Stiamo vedendo che il modello geografico è una specie di regione contigua tra il sud, il Midwest e la regione del Mid-Atlantic, che segue molto da vicino le popolazioni stabilite della zecca Lone Star", ha detto Salzer. "Quindi, crediamo ancora che sia la principale specie di zecca negli Stati Uniti ad essere associata alla sindrome di Alpha-Gal, ma non sono stati esclusi altri tipi di zecche", ha aggiunto Salzer. Ci sono stati alcuni gruppi di casi in altre regioni al di fuori delle aree principali della zecca Lone Star, come il Minnesota e il Wisconsin. "Ciò suggerisce che potrebbe esserci un'altra specie di zecche coinvolta, o che forse ci sono sacche di popolazioni di zecche Lone Star che non sono state ancora documentate", ha spiegato Salzer.

New report: Suspected cases of alpha-gal syndrome (AGS), a tick bite-associated allergic condition, have substantially increased since 2010. Between 2010-2022, CDC identified more than 110,000 people suspected of living with #AGS. Read more: https://t.co/B8fOpYfdsz pic.twitter.com/ZqEYb79KP0 — CDC (@CDCgov) July 27, 2023

I sintomi

Tra i sintomi ci sono: orticaria, pelle pruriginosa o squamosa; gonfiore delle labbra, del viso, della lingua e della gola; mancanza di respiro; mal di stomaco, diarrea, mal di stomaco o vomito, secondo il sito web della Mayo Clinic. A complicare ulteriormente le cose, la stessa persona può avere reazioni diverse in momenti diversi. "Un giorno, una persona potrebbe mangiare un hamburger che provoca una reazione anafilattica e finire al pronto soccorso, ma poi il giorno dopo potrebbe mangiare carne e hamburger e non avere alcun sintomo", ha detto Salzer. "Ciò rende difficile sia per il paziente che per l'operatore sanitario capire cosa sta scatenando questi sintomi". Il dottor Scott Commins, professore associato di medicina e capo associato per l'allergia e l'immunologia presso l'UNC Medicine nella Carolina del Nord, è stato coautore dei rapporti del CDC. Spesso sente parlare di pazienti che hanno "sintomi notturni" - principalmente orticaria, prurito e dolore addominale.

Come proteggersi

Per proteggersi dalle punture di zecca, Salzer consiglia di applicare repellenti per insetti approvati dall'EPA — quelli contenenti DEET, picaridin, IR3535, olio di limone eucalipto (OLE), para-menthane-diol (PMD) o 2-undecanone — ogni volta che ci si reca in un'area in cui i morsi di zecca sono una possibilità. Indossare camicie a maniche lunghe, pantaloni lunghi e calzini può anche aiutare a prevenire i morsi, oltre a evitare aree erbose, cespugliose e boscose. "Quando torni da un'area nota per avere zecche, assicurati di fare una doccia e fare un controllo molto approfondito", ha aggiunto. C'è un fattore stagionale da considerare, poiché i casi si verificano più nei mesi caldi quando le persone sono fuori e le zecche sono attive, ha osservato Commins. "L'allergia stessa sembra risolversi completamente per molti pazienti che possono evitare con successo ulteriori punture di zecca", ha detto.