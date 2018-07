Brucia la California. Il Carr Fire, il devastante incendio che sta mettendo in ginocchio il nord dello Stato attorno a Redding, ha già fatto due vittime e a

istrutti almeno 500 edifici mentre altri 5.000 sono a rischio, tanto più che fra il caldo e vento, i pompieri faticano a domare l'incendio, contenuto solo al 5%.

Il presidente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza.

Il Carr fire in tre giorni ha già bruciato un'area di oltre 20.000 ettari. Il villaggio di Keswick, di 450 abitanti, non esiste più. Siccità, caldo e venti rendono l'incendio particolarmente pericoloso e imprevedibile, dicono i portavoce dei circa 3.400 vigili del fuoco impegnati senza sosta da mercoledì sul fronte dei roghi che si allargano in tutte le direzioni, spingendosi in particolare verso sud-est.

This is how awesome OUR LEOs are in Shasta County! ❤️#CarrFire @CHPRedding pic.twitter.com/pNRimNvhRM — TinselTits McGhee (@Yurmom31) 28 luglio 2018

lmeno nove persone risultano disperse. Già dGli sfollati a Redding sono almeno 38.000 su 90.000 abitanti.LEGGI ANCHE