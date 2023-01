Brasile, esonerati i vertici di tutte le forze di sicurezza per il tentato golpe di domenica. Lula: «Spero atti di squilibrati»

In Brasile dopo il caso di domenica con il tentato golpe, le ripercussioni maggiori riguardano i vertici della sicurezza di Brasilia: il segretario esecutivo del ministero della Giustizia brasiliano, Ricardo Cappelli, ha esonerato tutti i vertici delle forze di sicurezza di Brasilia, accusati di comportamento omissivo in occasione dell'assalto ai palazzi del potere commesso domenica dai sostenitori radicali di Jair Bolsonaro.

Tra i congedati vi sono il comandante della Truppa d'assalto, il maggiore Gustavo Cunha; il capo del dipartimento delle operazioni, colonnello Eduardo Naime; il segretario esecutivo e commissario della polizia federale, Fernando Souza Oliveira, e Marlia Ferreira de Alencar, sottosegretaria all'Intelligence. L'atto amministrativo firmato da Cappelli - nominato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva commissario per l'intervento federale nel Distretto di Brasilia - formalizza anche il licenziamento del colonnello Fábio Augusto Vieira, ex comandante generale della polizia militare, che si trova in carcere.

Brasile, Bolsonaro ricoverato negli Stati Uniti. Tentato golpe, oltre 1500 arresti tra i manifestanti

Lula: «Vorrei pensare ad atti di squilibrati, non di golpisti»

«Vorrei pensare a qualcosa di minore del golpe, che sia stata opera di un gruppo di squilibrati», ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a proposito dell'assalto ai palazzi del potere a Brasilia commesso domenica da sostenitori dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. «Sono atti di una minoranza che continua a credere nella menzogna di brogli alle elezioni e che non vuole accettare il fatto che la nostra urna elettronica è la più perfetta al mondo», ha aggiunto Lula, che ha sconfitto Bolsonaro al ballottaggio. «Avrei voluto evitare l'intervento federale, ma questa gente non vuole dialogare».