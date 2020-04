Coronavirus, Boris Johnson «non è attaccato al ventilatore polmonare in terapia intensiva»

Coronavirus, il premier britannico Boris Johnson è in cura con l'ossigeno in ospedale ma «non è attaccato al ventilatore polmonare in terapia intensiva». Lo ha precisato il ministro Michael Gove. Johnson è da ieri in terapia intensiva per l'aggravarsi delle sue condizioni dopo essere stato colpito dal coronavirus. In Gran Bretagna, tuttavia, c'è un certo timore per le condizioni di salute del premier.

«Il primo ministro ha ricevuto un po' di sostegno attraverso l'ossigeno ed è tenuto sotto stretto controllo», ma «non è un ventilatore» quello a cui è collegato, ha detto Gove alla Radio Lbc, assicurando che se le sue condizioni dovessero cambiare il governo farà una dichiarazione ufficiale.

Gove: «Non ho parlato con Johnson ma con il suo team». «Sto parlando con i membri del team del primo ministro, ma non direttamente con lui. Il primo ministro ha un team accanto che assicura che il lavoro del governo continui». Lo ha detto il ministro dell'ufficio del governo Michael Gove rivelando quindi che lui, come anche Dominic Raab, non hanno parlato con Boris Johnson da quando è stato ricoverato domenica. «Raab ha assunto la responsabilità di presiedere le diverse riunioni che avrebbe dovuto presiedere Johnson», ha aggiunto parlando alla Bbc riferendosi alla riunione dei ministri che si svolge ogni mattina alle 9.15.

