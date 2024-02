Addio a Bob Beckwith, il pompiere diventato simbolo dell'11 settembre. Aveva 91 anni ed era malato di tumore

È morto Bob Beckwith, il pompiere in pensione diventato simbolo e icona delle operazioni di soccorso dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre. Aveva 91 anni.

Retired FDNY Firefighter Bob Beckwith, remembered for his bravery on 9/11 and the iconic photograph with former President George W. Bush shortly after the attacks, has died at the age of 91. 📸: AP https://t.co/YJPNv9FMEb pic.twitter.com/ezhB4k3Dkv