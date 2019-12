Bimba di 4 anni pugnalata al collo dal fratello 14enne: «Le stava preparando la colazione»

Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre, 19:35

Stavaalla sorella quando qualcosa è andato storto e undella piccola. Kayla-Marie Kehaulani Mainaaupo, delle Hawaii, è statain quello che sembra essere un incidente domestico per mano del fratello maggiore.I genitori erano fuori per lavoro e lui si stava prendendo cura della piccola. Mentre si muovevano in cucina, qualche cosa è andata storta e la bambina è stata raggiunta da un coltello che l'ha trafitta mortalmente. I ragazzi hanno subito chiesto aiuto, ma quando i paramedici sono giunti sul luogo, hanno trovato la vicina di casa che provava a rianimare la piccola in modo disperato, ma per lei non c'era più nulla da fare.Non ci sono accuse formali su di lui e per la polizia sembra essersi trattato solo di un drammatico incidente. Intanto è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per mettere insieme il denaro necessario per pagare le spese del funerale.