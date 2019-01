Bimbo caduto nel pozzo a Malaga, trovati capelli del piccolo Julen: si scava ancora

Potrebbe essere vicina una svolta nelle ricerche del piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il robot-sonda con le telecamere che in queste ore cerca di localizzarlo ha raggiunto una profondità di 80 metri: lo ha detto questa mattina il delegato del governo in Andaluca, Alfonso Rodrguez Gomez de Celis.I soccorritori questa mattina hanno trovato nel pozzo resti di capelli che secondo l'esame del DNA sarebbero del bimbo. La notizia arriva dopo che negli ultimi giorni qualcuno aveva messo in dubbio che Julen si trovasse effettivamente nel pozzo.L'alto funzionario, riporta La Vanguardia, ha precisato che il pozzo è profondo 107 metri. Come è noto, la sonda procede molto lentamente poichè il pozzo è ostruito dalla terra franata dalle pareti che le squadre dei soccorsi stanno rimuovendo con l'aiuto di un potente estrattore.