Papà costruisce un igloo per il figlio ma la struttura collassa: il bambino di 7 anni morto schiacciato

Costruisce un igloo per il figlio, ma la struttura cede e lo uccide. Un papà di Tarasp, nell’Engadina Bassa, in Svizzera ha costruito una struttura in ghiaccio insieme al figlio per poter giocare con lui. Il bambino di appena 7 anni desiderava molto vivere in una struttura di neve e ghiaccio, ma quella creata dal papà non era abbastanza solida e ha ceduto schiacciandolo.

Il padre aveva approfittato della tanta neve che era caduta in questi giorni vicino casa e ha messo in piedi una struttura rudimentale che, come tale, è crollata proprio sopra di loro. I due sono rimasti intrappolati sotto la neve fino a quando l'uomo non è riuscito a liberarsi e a chiamare i soccorsi. Non trovando il figlio ha inziato a scavare e quando ha trovato il piccolo era in gravi condizioni. La Guardia aerea svizzera di soccorso è intervenuta in modo tempestivo per trasportare il bambino Ospedale di Coira. I medici hanno tentato il possibile ma purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare.

Ora la polizia ha avviato delle indagini per capire meglio la dinamica dell'incidente.

