Bambino morto a Sharm el Sheik per intossicazione alimentare nel resort di lusso: il Sultan Garden premiato anche per la cucina

«Mangiare è parte integrante di ogni vacanza. Il Sultan Gardens Resort è un convinto sostenitore di questo concetto e dell'importanza di offrire cibo delizioso e servizio ispirato. Gli ospiti rimarranno colpiti dalla ricchezza della scelta offerta mentre esplorano l'opzione a disposizione nei nostri sei ristoranti». Si presenta così, sul sito web dell'hotel, il Sultan Garden, il resort di lusso di Sharm el-Sheik dove ieri il piccolo Andrea Mirabile, un bambino siciliano di 6 anni, è morto per intossicazione alimentare. La famiglia era partita dalla Sicilia il 26 giugno, pronta a godersi quelle due settimane di relax che erano state organizzate da mesi. Venerdì scorso, però, i primi sintomi. Nausea, vomito, spossatezza: mamma, papà e bimbo sono stati tutti colpiti, la mamma in modo più lieve. Ma il piccolo Andrea e il papà Antonio Mirabile - 46 anni, dipendente dell’Anas -, stavano peggio, al punto da decidere di rivolgersi a un medico. Per il bimbo purtroppo però non c'è stato nulla da fare.

Il resort

La coppia ha sempre mangiato all’interno del resort, sottolineano i familiari, e fin dall’arrivo si è sincerata di bere soltanto acqua in bottiglia. Il Sultan Gardens Resort si presenta come «uno dei migliori resort all-around sul pittoresco Mar Rosso; situato nella baia di Shark tra l'aeroporto internazionale di Sharm El-Sheikh e il centro della città, è pluripremiato: è tra i 30 migliori hotel sulla spiaggia di Sharm». Vanta 220 metri di spiagge sabbiose private, una gamma di belle formazioni coralline con un vista impareggiabile della splendida isola di Tiran, 520 camere e suite spaziose circondate da giardini fiorenti, paesaggi pittoreschi insieme a una vasta gamma di servizi e servizi e ristoranti raffinati.

I ristoranti

La cucina è proprio il punto forte. Sei ristoranti e un menù ampissimo. «Gli ospiti - si legge nella presentazione sul sito - potranno anche gustare il cibo servito in una delle nostre piscine multiple e bar sulla spiaggia o possono scegliere di approfittare del servizio in camera 24 ore su 24 che offre una selezione di menu robusto ed emozionante.La nostra sala da pranzo principale ha qualcosa per tutti. Menu fantasiosi, un servizio rapido e attento e interni in marmo eleganti sottolineano l'esperienza culinaria, ma la vera star è il cibo. Menu di sette giorni con 16 diversi piatti caldi per ogni pasto assicurano una grande varietà di scelta, mentre moderni buffet e sistemi integrati assicurano che i cibi caldi rimangano caldi mentre i cibi freddi rimangono freddi».

L'inchiesta

Sulla vicenda che ha causato la morte del piccolo Andrea, la magistratura egiziana ha aperto un’inchiesta. Venerdì, quando il piccolo Andrea Mirabile ha cominciato a stare male, i genitori hanno pensato a un colpo di calore, fino a quando ad avvertire dolori e nausea sono stati prima il padre, Antonio, poi la madre, Rosalia Manosperti, incinta di quattro mesi. Su consiglio dall’albergo si sono rivolti alla guardia medica a pochi passi dal resort. La diagnosi è stata di intossicazione alimentare: i sanitari in servizio hanno fatto una flebo di soluzione fisiologica ad Andrea e al padre, che erano fortemente disidratati, e poi hanno prescritto a tutti e tre delle pillole. Tornata in albergo, la coppia ha chiamato il medico di famiglia a Palermo che ha controllato di che farmaco si trattasse, confermando che era contro le intossicazioni alimentari.

Il padre è gravissimo

Le condizioni di Antonio e del bambino, però, non sono migliorate nonostante la medicina. Il piccolo ha continuato a stare male, tanto che i genitori hanno richiamato la guardia medica che ha risposto di passare nel pomeriggio.Nel frattempo anche Antonio è peggiorato. La moglie, allora, tramite l’albergo, ha chiamato un’ambulanza. «Disperati, sono corsi all’ospedale internazionale di Sharm - racconta Roberto Manosperti, fratello di Rosalia e cognato di Mirabile - ma all’arrivo al nosocomio Andrea è morto. Sotto choc, mia sorella mi ha raccontato che i medici per un’ora hanno tentato di rianimare il bambino». «Mio cognato - spiega - è grave ed è in rianimazione con problemi cardiaci, ai reni e polmonari: ha una saturazione bassissima da giorni». La famiglia di Rosalia e Antonio si è rivolta alla Farnesina per poter far rientrare al più presto in Italia la coppia. «Ci sembra di vivere in un incubo - dice Manosperti - Chiediamo soltanto di riportare a casa Andrea e mio cognato e di poter vivere tutti insieme questo terribile momento di dolore». Rosalia, che prima di partire aveva stipulato un’assicurazione sanitaria, ha preso contatti con la compagnia. «Abbiamo cercato di noleggiare un volo privato per farli rientrare - spiegano i familiari - ma a parte il costo che si aggira attorno ai 35mila euro, ci sarebbe da attendere almeno quattro giorni prima di partire. Inoltre, l’équipe medica che dovrebbe salire a bordo chiede i referti sanitari che dall’ospedale non ci danno. Ci hanno dato solo una relazione che il nostro medico di Palermo definisce lacunosa e contraddittoria».