MONASTIER (TREVISO) – Aveva iniziato a lottare fin da giovanissimo contro una grave forma di leucemia. Il trapianto gli aveva di fatto salvato la vita. Nonostante qualche difficoltà, le cose sembravano essere migliorate. Ma nelle scorse settimane ha avuto un altro grave problema di salute. E ieri si è spento improvvisamente a soli 42 anni. Se n’è andato così Gianluca Bona. Per tutti “Gian”. Monastier è in lutto.

«Siamo sconvolti», ripetono amici e conoscenti. Figlio di Lisa e Vittorio, quest’ultimo candidato sindaco alle elezioni comunali del 2004, mancato una decina di anni fa, Gianluca lavorava come impiegato nella filiale di Monastier della Bcc Pordenonese e Monsile. Non ha avuto una vita semplice.

Figlio unico, classe 1982, già a 17 anni aveva ricevuto la prima diagnosi di leucemia. Nonostante questo, non si è mai dato per vinto. Il trapianto gli aveva permesso di superare il momento più difficile. Ma il suo organismo ne era uscito molto provato. Qualche settimana fa era stato colpito da un malore. Tra le cause, a quanto pare, ci sarebbe stato un aneurisma.

Dopo la corsa in ospedale, è scattato il ricovero d’urgenza. In un primo momento sembrava che potesse mettersi alle spalle anche questo ennesimo problema di salute. A Monastier ne erano convinti e facevano tutti il tifo per lui. Poi però le cose sono improvvisamente precipitate. Venerdì è stato trasferito nell’unità di Terapia intensiva.

Qui i medici e il personale sanitario hanno effettuato gli ultimi, disperati tentativi di salvarlo. Purtroppo, però, non c’è stato più nulla da fare. Nel primo pomeriggio di ieri il suo cuore ha smesso di battere. Adesso tutta Monastier si stringe alla famiglia. In particolare a mamma Lisa.

IL RICORDO

«Gian era una persona di compagnia. Lo si incrociava sempre fuori con gli altri ragazzi. Una bella persona, sempre allegra e cordiale – ricordano gli amici, ancora increduli – possono sembrare delle frasi fatte, ma in questo caso non è assolutamente così. Gian era davvero una persona su cui tutti potevano contare».

Anche il sindaco Paola Moro ha dedicato un pensiero al 42enne e alla sua famiglia. «Siamo tutti sconvolti. Fai buon viaggio Gian – è il messaggio messo nero su bianco dal primo cittadino – sarai per sempre un Fiol de Monastier». Per poi rivolgersi direttamente a sua mamma: «Ti vogliamo tanto bene, Lisa». «Tutto il paese di Monastier piange Gianluca – conclude Moro – come amministrazione esprimiamo il nostro più profondo cordoglio. E in questo momento di dolore ci stringiamo con forza a Lisa e a tutta la famiglia».