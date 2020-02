Domingo e le molestie, il Nyt: «Tentativo di accorto da 500mila dollari per smussare le accuse»

Mani sotto le gonne, baci forzati, telefonate notturne, inviti in camere d’albergo, abusi: sono ventisette le persone a cui Placido Domingo ha deciso di chiedere scusa, accettando «la piena responsabilità delle sue azioni», poche ore dopo la pubblicazione dell’indagine svolta dal sindacato statunitense degli artisti d’opera che avrebbe rilevato una “condotta sistematica di abusi sessuali e di potere”, da parte del leggendario cantante lirico spagnolo, 79 anni, tenore, baritono, direttore d’orchestra e manager musicale.



Scuse che secondo un'indiscrezione del New York Times sarebbero arrivate mentre era in corso un tentativo di accordo tra Domingo e i sindacati del valore di 500mila dollari per smussare le dichiarazioni delle donne chiamate a testimoniare.



Domingo, oggi, in una nota affidata all'agenzai spagnola Europa Press, si dichiara «dispiaciuto per il dolore che posso aver causato». Spiegando: «Negli ultimi mesi mi sono preso del tempo per riflettere sulle accuse contro di me di varie colleghe. Rispetto il fatto che queste donne si siano infine sentite al sicuro da poterne parlare. Sappiano che sono veramente dispiaciuto per la sofferenza che ho causato loro. Accetto la piena responsabilità per le mie azioni: questa esperienza mi ha fatto crescere».



L’inchiesta del Sindacato fu avviata l’estate scorsa, nei due grandi teatri d’opera, Washington National Opera (dove Domingo è stato direttore artistico dal 1997 al 2011), e Los Angeles Opera (dove è stato consulente artistico negli anni Ottanta, poi direttore artistico e dal 2003 direttore generale fino alle dimissioni dell’incarico in piena bufera #MeToo), in seguito alla pubblicazione di racconti, di cantanti e ballerine, raccolti dall’Associated Press e resi noti il 14 agosto 2019, che accusavano Domingo di “comportamenti predatori”, molestie e abuso d’autorità.



Alle accuse, tutte anonime tranne quella del mezzosoprano Patricia Wulf, riguardanti un periodo tra gli anni Ottanta e il Duemila, Domingo allora rispose sostenendo che

tutte le relazioni furono consensuali», riconoscendo però «che le regole e gli standard con i quali ci dobbiamo, e dovremmo misurare ora sono molto diversi da quelli del passato».



Oggi, dopo sei mesi, arriva a dichiarare di «capire che molte donne non si siano espresse chiaramente, per timore di danneggiare le loro carriera e che mai nessuno dovrebbe trovarsi in quella situazione». E quindi di «sentirsi impegnato a intraprendere un cambiamento positivo nel mondo dell’opera», desiderando che «diventi un posto più sicuro dove lavorare e che il mio esempio possa spingere altri a seguire i miei passi. Perché nessuno deve mai più vivere queste esperienze».



Dichiarazioni che arrivano dopo un’estate trionfale per l’artista che, nonostante lo scandalo, è stato celebrato a Caracalla e alla Scala, a Verona e in tutta Europa. L’ammissione di colpa che arriva 24 ore dopo la condanna per stupro di Weinstein, al momento ha causato ulteriori cancellazioni nei teatri americani, dopo il ritiro dalla cerimonia olimpica di Tokyo, ma nessuna variazione nella sua agenda di appuntamenti europei: a Verona il suo recital il 7 luglio è confermato, così come le sue partecipazioni alla Scala e al Donizetti Opera a novembre. Sempre che le indagini, ancora in corso, non portino a nuovi esiti.



I legali dell’Agma a Washington hanno appena portato a termine il lavoro durato sei mesi: di 55 artisti ascoltati, 27 hanno riferito di aver subito o essere stati testimoni di abusi e condotta inappropriata, quando il tenore ricopriva posizioni di potere. Tutte accuse che i legali hanno considerato credibili, per la quantità di testimonianze, per le analogie nei racconti, e anche perché il suo comportamento inappropriato fosse ormai di dominio pubblico. Ma l’inchiesta alla LA Opera è ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 22:22

