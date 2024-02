Guerra, la caduta di Adviika è decisiva? Perché Putin (che vuole annettere tutta l'Ucraina) sta vincendo

La guerra in Ucraina è alla svolta? La caduta di Avdiivka, per la quale i russi hanno investito risorse ingenti in quattro mesi di assalto, rischia di aprire la strada a Putin ben oltre il Donetsk. La preoccupazione è forte come testimonia un'analisi sulla Bbc che fa il punto della situazione. Secondo gli analisti britannici nonostante le «enormi perdite subite dai russi», quattro mesi di attacchi incessanti hanno lasciato le truppe ucraine lì in minoranza, senza sufficiente potenza di fuoco e con munizioni sempre più scarse.

Si tratta della più grande vittoria di Mosca dalla controffensiva fallita dell'Ucraina dello scorso anno. Avdiivka è stata brevemente occupata dalla Russia nel 2014 prima di essere riconquistata dall'Ucraina. Quindi, cosa significa la caduta di Avdiivka per il conflitto più ampio? Le dimensioni contano più che mai Con questa guerra che è ora diventata una guerra di logoramento, la differenza di dimensioni tra Ucraina e Russia sta diventando sempre più evidente. La popolazione russa di 144 milioni è più di quattro volte più grande di quella dell'Ucraina. Nonostante le migliaia di soldati persi nel processo, Mosca ha fatto valere la propria dimensione reintegrando quasi immediatamente le perdite. Anche le forze ucraine hanno subito perdite, sebbene non nella stessa misura. Come con altri insediamenti ucraini sulla linea del fronte, la Russia ha preso possesso di una città quasi completamente distrutta. La 3a Brigata d'Assalto ucraina, che si è schierata lì, ha dichiarato di essere stata attaccata da truppe nemiche da tutte le direzioni. La Russia ha concentrato i suoi combattenti meglio addestrati nella zona e si credeva stesse lanciando fino a 60 bombe al giorno sulle posizioni ucraine.

Putin, l'avanzata russa segue una strategia precisa

Questo avanzamento russo non è avvenuto da un giorno all'altro. Da ottobre scorso, Mosca ha lanciato onda dopo onda di attacchi verso Avdiivka. Dalle loro posizioni elevate e dalle difese rinforzate nella città industriale, gli ucraini sono riusciti a respingerli con colpi mirati, lasciando il paesaggio sconvolto del Donbass disseminato di corpi russi e veicoli corazzati distrutti. Ora sembra che le truppe russe abbiano penetrato le difese che sono state rinforzate nei 10 anni dal primo inizio della campagna di aggressione di Mosca. Per frustrazione di Kiev, l'Ucraina non è stata in grado di rompere le fortificazioni russe altrove, costruite in pochi mesi. «La Russia non può raggiungere obiettivi strategici, solo tattici», afferma il Magg. Rodion Kudryashov, vicecomandante ucraino della 3a Brigata d'Assalto. Dice che le sue truppe sono in inferiorità numerica fino a sette a uno. Al telefono mi ha detto: «È come combattere contro due eserciti»". È sicuro che i russi non spingeranno oltre città come Pokrovsk e Kostyantynivka, ma ciò è tutt'altro che garantito. Ciò che farà per loro è alleviare la pressione sulla città di Donetsk, a 15 km più a est, che la Russia occupa dal 2014. Il lungo termine L'Ucraina è stata costretta a retrocedere in questo modo in passato, specialmente nell'estate del 2022. Unità russe grandi e ben equipaggiate hanno circondato città come Lysychansk e Severodonetsk. Gli ucraini non hanno potuto fare molto per fermarli. Tuttavia, un successivo afflusso di armi occidentali e una militare ispirata hanno portato a un cambiamento di tendenza più tardi quell'anno, con le truppe ucraine che liberavano aree nelle regioni di Kherson e Kharkiv. Ma questa è una guerra diversa ora.

Ucraina, il problema degli aiuti

La politica globale sta avendo un impatto più significativo sul campo di battaglia. L'aiuto occidentale a singhiozzo ha contribuito direttamente a questo probabile ritiro ucraino ad Avdiivka. Gli Stati Uniti sono in testa nel fornire armi all'Ucraina, a causa della portata e della rapidità con cui possono fornirle. Con un pacchetto di 95 miliardi di dollari, compreso l'aiuto all'Ucraina, ancora non approvato a Washington, gli altri alleati faticano a colmare il divario. Ciò significa che gli ucraini stanno dovendo razionare le munizioni e gestire il morale basso. E Avdiivka potrebbe non essere l'unico ritiro che Kiev sta considerando. Il presidente russo Vladimir Putin vuole ancora l'intera Ucraina, ed è ancora possibile che possa prenderla. Questa prospettiva potrebbe ristabilire l'unità occidentale nel cercare di prevenirlo, o alimentare lo scetticismo che l'Ucraina non è mai stata in grado di vincere questa guerra, nonostante la straordinaria difesa dimostrata ad Avdiivka e altrove.

Russia, dopo Avdiivka continua l'avanzata

I russi sostengono di essere riusciti ad avanzare per oltre otto chilometri dopo aver «liberato» la città di Avdiivka, nell'est dell'Ucraina, da cui si sono ritirati i militari di Kiev. «Il 17 febbraio, durante le operazioni di offensiva, nostre unità hanno liberato la città di Avdiivka e sono riuscite ad avanzare per 8,6 chilometri», afferma il ministero della Difesa di Mosca, come riporta l'agenzia russa Tass. Secondo i russi, Kiev «hanno perso più di 1.500 soldati». Sarebbero invece state più di 47.000 le perdite per i russi nell'area dallo scorso ottobre, stando ai militari ucraini.