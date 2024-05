Guerra Ucraina, Kharkiv sotto assedio: migliaia di evacuati. Mosca prepara l'assalto finale

Le forze russe martellano il nord della regione di Kharkiv, nuovo fronte della guerra sempre più difficile per le difese di Kiev che da tempo denunciano l'arrivo di un'offensiva di primavera-estate di Mosca.

Guerra Ucraina, Germania verso la reintroduzione della leva a 18 anni (sia per gli uomini che per le donne)

Gli invasori rivendicano già i primi trofei di questo nuovo capitolo del conflitto: secondo il ministero della Difesa russo le truppe hanno catturato Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pylnaya e Strelechya, villaggi di confine nel Kharkiv, mentre un altro insediamento, Keramik, è stato conquistato nel Donetsk.

«Ucraina al collasso»

Sviluppi di fronte ai quali il Cremlino dà gli ucraini già per spacciati: «La situazione sta cambiando rapidamente e, di fatto, porta a un collasso totale per Kiev», ha tuonato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

Nessuna chiara smentita è giunta dalle forze ucraine sulle rivendicazioni territoriali di Mosca.

Il governatore della regione di Kharkiv Oleg Sinegubov ha assicurato che in quei villaggi - racchiusi in quella che viene descritta come una «zona grigia» del nuovo fronte - continuano feroci combattimenti: «Il nemico viene contenuto e non si espande», ha affermato, parlando di una situazione «sotto controllo» ed escludendo - al momento - evacuazioni dalla città di Kharkiv, mentre migliaia di civili sono già fuggiti dagli insediamenti vicini al confine russo.

L'epicentro dello scontro

E' lì infatti che si concentra lo scontro, facendo vittime tra i civili: due morti e due feriti per gli attacchi russi su Vovchansk, verso la quale i russi tentano l'avanzata. «Le nostre operazioni difensive continuano vicino ai villaggi di Strilecha, Krasne, Morokhovets, Oliynykove, Lukiantsi, Hatyshche e Pletenivka. Si tratta di villaggi di confine», ha sottolineato Zelensky in serata ribadendo che rinforzi sono stati inviati a nord. «Le nostre truppe stanno contrattaccando da due giorni, difendendo il territorio».

Ma «anche la situazione nella regione di Donetsk rimane particolarmente tesa», ha ammesso il presidente.

Attacco su tutto il fonte

Nelle ultime 24 ore, l'esercito del Cremlino ha attaccato l'Ucraina su tutta la linea del fronte. Lo ha riferito lo stato maggiore di Kiev nel report della mattina aggiungendo che in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno. L'esercito russo ha lanciato 13 attacchi missilistici e 118 attacchi aerei, oltre a 120 razzi, sulle posizioni delle truppe ucraine e nelle aree popolate. Colpiti condomini e abitazioni private, oltre alle infrastrutture. Secondo l'esercito ucraino le forze del Cremlino stanno subendo gravi perdite: i soldati russi che hanno perso la vita in battaglia solo nell'ultimo giorno sarebbero 1.260.

Lo scenario

Lo scenario si evolve di ora in ora, e ora più che mai servono consegne «tempestive» delle armi promesse dall'Occidente: «È obbligatorio dotare l'Ucraina di sufficiente equipaggiamento militare qui e ora», ha ribadito il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak facendo eco a Zelensky secondo cui «il pacchetto che aiuta davvero sono le armi portate in Ucraina, non solo l'annuncio del pacchetto».

Gli altri fronti

Nel frattempo, le forze ucraine provano a impegnare gli invasori su altri fronti: a Donetsk, le autorità filorusse hanno denunciato che tre civili sono morti e otto sono rimasti feriti per un raid di Kiev contro un ristorante dove militanti filorussi stavano festeggiando l'anniversario dell'autoproclamata Repubblica popolare del Donetsk.

«Tutti i complici e responsabili degli attacchi terroristici sul territorio russo saranno inevitabilmente puniti», ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo cui nell'attacco è rimasta ferita anche una bambina di 12 anni. Kiev ha poi rivendicato di aver abbattuto un caccia russo Su-25 nell'area di Avdiivka. E oltre il confine, le autorità russe hanno riferito di «due morti negli attacchi con droni ucraini sulle regioni di Belgorod e Kursk», mentre prosegue l'offensiva ucraina contro il petrolio russo: l'intelligence militare di Kiev ha rivendicato di aver colpito una raffineria Lukoil nella città russa di Volgograd.

Evacuazione da Kharkiv

Più di 4.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine della regione ucraina di Kharkiv, come ha dichiarato il governatore Oleg Synegubov in seguito all'offensiva russa iniziata venerdì. «In totale, 4.073 persone sono state evacuate», ha scritto Synegubov sui social, un giorno dopo che le forze russe hanno rivendicato la conquista di cinque villaggi nella regione.

Posizioni abbandonate

L'unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina ha dichiarato ieri sera di essere stata costretta ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico.

«Alle 14 (di sabato) sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza strategica. Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo», si legge nel messaggio dell'unità su X che ha anche postato un video in cui si vede una colonna di fanteria russa in movimento a sud del villaggio di Morokhovets.

Attacco finale

Nonostante i contrattacchi, il Cremlino sostiene che si avvicini l'epilogo per la resistenza ucraina. E di fronte a questo quadro, «gli europei rischiano il tutto per tutto», con dichiarazioni che «alimentano deliberatamente la tensione», ha affermato Peskov. Un riferimento implicito al dibattito scatenato dalle parole del presidente francese Emmanuela Macron sul possibile schieramento di truppe Nato in Ucraina.

«Spero con tutte le mie forze che non si debba andare in guerra», ha in ogni caso sottolineato il capo dell'Eliseo. Ma «a un certo punto bisognerà che si arrivi a dissuadere la Russia dal continuare ad avanzare», ha aggiunto. Perché «se vogliamo la pace, bisogna proteggerla».