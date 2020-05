L'Austria pensa di riaprire i confini, ma non con l'Italia

BOLZANO - Il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer si dice fiducioso per quanto riguarda la riapertura i confini. In un'intervista al quotidiano Salzburger Nachrichten l'esponente del partito popolare Oevp auspica a breve una tabella di marcia. «L'andamento dei contagi è positivo in Austria e in altri paesi confinanti, come Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svizzera», afferma il ministro che però non cita l'Italia. «Siamo in stretto contatto per arrivare a una riapertura concordate dei confini. Noto la disponibilità al dialogo e l'interesse», aggiunge Nehammer che ribadisce che tutti concordano sulla necessità di un orizzonte temporale per la fine dei controlli di confine.

