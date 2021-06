L'annuncio della Budweiser: «Birra gratis agli over 21 se il 70% della popolazione si vaccina con una dose»

Anheuser-Busch, il birrificio nazionale statunitense produttore della Budweiser, ha annunciato che offrirà un giro di birra a tutti i cittadini over 21 se gli Stati Uniti raggiungeranno l'obiettivo indicato dal presidente Joe Biden di vaccinare il 70% degli adulti con almeno una dose del vaccino anti-covid entro il 4 luglio, giorno tra le altre cose della Festa dell'Indipendenza negli States. Questa è solo una delle iniziative per dare una spinta alla campagna vaccinale annunciata da Biden e per far tornare gli Usa alla normalità.

La Budweiser ha dichiarato in un comunicato stampa che se gli Stati Uniti raggiungeranno tale obiettivo, «Anheuser-Busch offrirà il prossimo giro americano di birra, seltz, bevande analcoliche o altri prodotti». Sempre nello stesso comunicato si chiarisce che la produttrice della Budweiser s'impegna a sostenere la ripresa e il ritorno alla normalità degli Usa così da tornare a stare con le persone che si amano. Michel Doukeris, Ceo di Anheuser-Busch, ha poi aggiunto: «Questo impegno include incoraggiare gli americani a vaccinarsi e noi siamo entusiasti di comprare agli americani over21 un giro di birra quando raggiungeremo l'obiettivo della Casa Bianca».

