Neonato morto nella toilette: scoperta choc sul volo di linea ​ AirAsia

Scoperta choc sul volo di linea. Un neonato è stato trovato senza vita in un water nella toilette di un aereo della compagnia AirAsia durante i preparativi per l'atterraggio all'aeroporto di Nuova Delhi.Secondo le prime informazioni sugli esami effettuati in sede di sopralluogo dal medico-legale incaricato dell' autopsia, il bambino era nato a bordo dell'aereo. Sull'aereo, proveniente dalla città di Guwahati, viaggiavano diverse donne che sono state fermate dalla polizia aeroportuale.