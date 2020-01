Aereo caduto in Iran, primi arresti. Rohani: «Tribunale speciale per punire i responsabili»

Primi arresti in Iran per l'aereo abbattuto da un missile iraniano per errore umano. «L'Iran ha avviato un'indagine a tutto campo sull'aereo ucraino» «e alcune persone sono state arrestate in merito nelle ultime 72 ore», ha detto il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili. Sono «circa 30», intanto, le persone fermate in proteste «illegali» scoppiate da sabato in Iran per l'abbattimento del Boeing, alcune delle quali sono già state rilasciate. «Siamo tolleranti verso le manifestazioni legali», ha aggiunto il portavoce. L'Iran aveva negato ieri di aver sparato contro i dimostranti.

Il portavoce non ha indicato il numero esatto delle persone finite in manette, né la loro identità. «Lo stato maggiore delle forze armate, che è stato incaricato delle indagini, ha interrogato molte persone», ha spiegato Esmaili, citato dalla tv di Stato iraniana. Anche la magistratura ha avviato un'indagine in collaborazione con l'esercito, l'Organizzazione per l'aviazione civile e altre organizzazioni che si occupano di attacchi cibernetici ed elettronici, ha aggiunto il portavoce.

Le scatole nere del Boeing ucraino saranno inviate in Francia per essere analizzate, ha confermato Esmaili. Un coinvolgimento degli esperti di Parigi era stato annunciato dalle autorità della Repubblica islamica nei giorni scorsi. I motori dell'aereo erano stati realizzati da una compagnia francese.

Rohani: istituire tribunale speciale

Il presidente iraniano Hassan Rohani ha chiesto alla magistratura di formare un «tribunale speciale» che porti avanti l'indagine sull'abbattimento del Boeing 737 dell'Ukraine International Airlines, a causa del quale hanno perso la vita 176 persone. «La magistratura deve istituire un tribunale speciale con un giudice senior e decine di esperti. Questo dossier (sullo schianto dell' aereo ucraino, ndr) non riguarda un caso comune. Il mondo ci sta guardando», ha dichiarato Rohani alla televisione di Stato. Il presidente iraniano ha poi espresso soddisfazione per la comunicazione «trasparente» da parte delle forze armate riguardo all«'errore» commesso sull'aereo.



Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

