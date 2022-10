Bombardieri russi vicino l'Alaska, allerta Air Force Usa: intercettati da due caccia F-16

Tensioni Usa-Russia non lontano dal territorio americano L'Air Force ha inviato due caccia F-16 per intercettare una coppia di bombardieri russi che volavano vicino all'Alaska. L'episodio è avvenuto lunedì, come reso noto dal North American Aerospace Defense Command e come riporta l'Nbc.

Bomba nucleare Putin, timori intelligence per test nel Mar Nero: ministro Difesa inglese vola negli Usa per vertice di emergenza

BOMBARDIERI RUSSI IN ALASKA

Sebbene i due bombardieri russi Tu-95 Bear-H non siano entrati nello spazio aereo americano o canadese, il Norad ha sottolineato di aver «rilevato, tracciato, identificato e intercettato» i velivoli mentre «entravano e operavano all'interno della zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska».

Le zone di identificazione della difesa aerea sono aree dello spazio aereo che richiedono l'identificazione e la localizzazione di tutti gli aeromobili e il controllo dei loro piani di volo «nell'interesse della sicurezza nazionale», riferisce la Federal Aviation Administration.

LE TENSIONI

Il Norad, che è un organismo di difesa aerea congiunto Stati Uniti-Canada, sottolinea che il sorvolo russo «non è stata vista come una minaccia né l'attività è provocatoria». Tuttavia, la comparsa dei bombardieri russi e la loro intercettazione da parte dei caccia statunitensi arriva in un momento difficile nelle relazioni tra i due paesi.