Abramovich, i tre nuovi yacht segreti (e uno ha il nome italiano) della sua flotta da 1 miliardo di dollari

Tre yacht finora rimasti quasi nascosti che ora segreti non lo sono più. Roman Abramovich di grandi barche è un noto appassionato oltre che facoltoso collezionatore. Ma chi credeva che la sua flotta comprendesse "solo" i già famosi Solaris ed Eclipse, può aggiungere altri tre nomi alla lista: Halo, Garçon e Sussurro. I cinque yacht in totale hanno un valore di quasi un miliardo di dollari. La scoperta è merito di un'inchiesta del Financial Times sui beni del miliardario dopo che le autorità nel Regno Unito e dell'UE stanno tentando di identificare tutti i beni di proprietà di oligarchi sanzionati.

Abramovich è stato già ampiamente segnalato come il proprietario di Solaris ed Eclipse, del valore rispettivamente di 474 e 437 milioni di dollari. Ma il FT ha svelato il possesso anche di Halo e Garçon, entrambi ormeggiati ad Antigua (e sconosciuti al governo stesso). Halo e Garçon sono valutati rispettivamente a 38 milioni e 20 milioni di dollari, e ora rischiano di essere sequestrati.

Lo yacht dal nome italiano

Una persona a conoscenza della collezione di barche di Abramovich e dei documenti visti dal FT ha indicato che l'oligarca potrebbe anche essere ancora il proprietario di Sussurro, il primo yacht che ha acquistato nel 1998, nonostante la notizia di qualche anno fa che possa averlo regalato a un'ex moglie dopo il divorzio. Il proprietario della nave è elencato nei registri marittimi con il nome di Vesuvius International Limited con sede nelle Isole Vergini britanniche.

I documenti mostrano che questa società è stata cancellata lì nel 2017 ma un altro Vesuvius International è stato registrato a Jersey lo stesso anno. Il proprietario della Vesuvius International con sede a Jersey è la Wotton Overseas Holdings Limited. Questa società - che si è spostata dalle Isole Vergini al Jersey nel 2017 - è anche proprietaria attraverso una filiale di un elicottero che è stato fotografato più volte sul Solaris di Abramovich. I servizi di localizzazione marittima mostrano che Sussurro ha un valore di 11 milioni di dollari ed è ormeggiato a La Ciotat, nel sud della Francia, lo stesso porto in cui il governo francese il mese scorso ha sequestrato un superyacht da 116 milioni di dollari appartenente a una società legata a Igor Sechin, capo del gruppo petrolifero russo Rosneft. La società di gestione di Sussurro è Blue Ocean Management, una società con sede a Cipro che gestisce anche Le Grand Bleu, un superyacht di 113 metri che Abramovich avrebbe dato al suo socio in affari Eugene Shvidler.