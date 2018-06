Trump: «Dazi sul made in China per un valore di 50 miliardi di dollari»

Il presidente americano Donaldha confermato di avere dato il via libera a dazi del 25% su prodotti tecnologici cinesi per 50 miliardi di dollari. In una nota diffusa dalla Casa Bianca, il leader Usa ha tenuto a sottolineare la sua «grande amicizia» con il presidente cinese Xi Jinping e che la relazione tra Usa e Cina «è molto importante per me». Tuttavia «il commercio tra i nostri due Paesi è molto ingiusto da tanto tempo. Questa situazione non è più sostenibile».LEGGI ANCHE: Dazi, Trump: faremo di tutto per difendere le aziende e i lavoratori americani