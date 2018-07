Tria: reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo

Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno «di pari passo» perché «sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica». Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. «Una maggiore crescita economica - spiega - deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo». Per Tria questo «richiede di agire sia sulla composizione delle entrate fiscali che sulla spesa. La nostra discontinuità rispetto al precedente governo non sarà sul livello del deficit ma piuttosto sul mix di politiche».

