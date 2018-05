Conte da Bankitalia, spread a 200

Torna a correre lo spread tra Btp e Bund sui mercati secondari dei titoli di Stato all'indomani del primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l'impasse su alcune caselle chiave, come il ministero dell'Economia. In avvio il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005323032) e il titolo tedesco di pari durata ha sfondato quota 200 punti, salendo a 202 punti base dai 191 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del BTp decennale benchmark si muove in avvio al 2,48% dal 2,41 del closing della vigilia.



Intanto il premier incaricato Giuseppe Conte è al lavoro per preparare la lista dei ministri da presentare al Colle.

Oggi si è presentato nella sede di via Nazionale della Banca d'Italia per incontrare il governatore Ignazio Visco. Resta sempre da superare lo scoglio Savona al ministero dell'Economia, l'economista euroscettico fortemente voluto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio.



Gli apuntamenti di oggi. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è atteso a Piazza di Siena per il concorso Ippico Internazionale di Roma. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati sarà a Venezia per la posa della prima pietra del nuovo ampliamento del terminale passeggeri, area Extra Schengen, dell'aeroporto Marco Polo. Il 'reggente' del Pd Maurizio Martina incontrerà a Milano i lavoratori della Gig Economy. Giorgia Meloni riunisce in mattinata i gruppi parlamentari di Camera e Senato per fare il punto della situazione. La presidente di Fdi è poi attesa a Teramo per visitare la Lisciani Giochi, azienda leader nel gioco educativo per bambini in età scolare.

