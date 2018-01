Safilo, nel 2017 le vendite nette totali sono stimate in calo del 15%

MILANO - I dati preliminari relativi all'anno 2017 indicano che le vendite nette totali di Safilo hanno raggiunto 1.047,0 milioni di euro, in contrazione di 194 milioni (-15,6%) a cambi costanti rispetto all'esercizio 2016. Il calo delle vendite riflette, spiega la società in una nota, sia la transizione di Gucci da licenza a contratto di fornitura, per un totale di 155 milioni di euro (-12%), sia l'implementazione ad inizio anno del nuovo sistema informativo per la gestione globale degli ordini e del magazzino.



Nel quarto trimestre del 2017, le vendite nette totali preliminari sono risultate pari a 249,2 milioni di euro, in calo di 53 milioni di euro a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2016. In considerazione della naturale scadenza, a luglio 2018, della revolving credit facility in essere, il gruppo ha iniziato a discutere il rifinanziamento con le principali banche finanziatrici.

