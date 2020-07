Recovery fund, trattativa a oltranza, Italia pronta ad accordo senza Olanda, Macron ottimista, Merkel: «Posizioni molto diverse»

Terzo round a Bruxelles sul Recovery Fund: «È ancora possibile» che non vi sia «nessun accordo» al vertice europeo. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivando al summit. «C'è molta buona volontà ma anche molte posizioni diverse - ha detto -, farò ogni sforzo ma è ancora possibile che oggi non si possano ottenere risultati».

Recovery Fund, scontro a tutto campo su sussidi e controlli. L'Italia è in difficoltà

Recovery Fund, ira di Conte: niente veti, sfida all'Olanda sul fisco

«Oggi stiamo entrando nel terzo giorno di negoziati ed è sicuramente quello decisivo» per avere un esito. Lo ha detto ancora la Merkel, arrivando al Consiglio europeo sul Recovery Fund e il bilancio Ue. «Finora abbiamo lavorato nel modo corretto su vari temi tra cui le dimensioni del fondo, il tipo di gestione e anche il nodo dello stato di diritto», ha aggiunto.



Più ottimista il leader francese Macron: «È ancora possibile trovare un buon compromesso» sull'Mff 2021-27 e su Next Generation Eu, ma il compromesso «non si farà a spese dell'ambizione europea, non per il principio, ma perché siamo davanti ad una crisi inedita sul piano sanitario, economico e sociale. I nostri Paesi ne hanno bisogno e ne ha bisogno l'Europa». Lo dice il presidente francese Emmanuel Macron, arrivando stamani nella sede del Consiglio per la terza giornata di lavori del vertice che va avanti da venerdì mattina. I principali nodi sul tavolo, spiega Macron, sono il legame tra Stato di diritto e accesso ai fondi Ue, la governance dei piani nazionali di ripresa e resilienza, necessari ad accedere alla Recovery and Resilience Facility, e la dimensione di Next Generation Eu. Su questi nodi «bisogna trovare un compromesso nelle prossime ore. Continueremo a batterci», conclude.

«Per due giorni e due notti abbiamo dimostrato la nostra volontà di trovare compromessi, di andare avanti, dei compromessi sono ancora possibili», ha aggiunto Macron. «Ci sono ancora davanti a noi dei temi da chiudere», ha precisato riferendosi alla questione dello stato di diritto, al Recovery fund e alla governance ed infine al montante del pacchetto.

E l'Italia? No al veto di un singolo Stato sui fondi agli altri Paesi: è questa la linea rossa di Giuseppe Conte, in vista della terza giornata di un durissimo negoziato sul Recovery fund. Il timore è che in difesa di quel veto Mark Rutte sia disposto a far saltare l'accordo, a rimandare tutti a casa dopo tre giorni senza nessuna intesa. Mentre sulla ripartizione dei fondi tra sussidi e prestiti, fonti italiane si mostrano più ottimiste che ci siano spazi negoziali: 420 miliardi di sussidi e 330 miliardi di prestiti è l'ipotesi che circola in serata. Il premier italiano tira un bilancio a notte fonda, rientrando in hotel dopo una giornata di trattative. E ribadisce di non essere disposto a cedere. Dichiara di essere stato «anche più intransigente della Commissione» nel difendere il suo ruolo nel verificare l'attuazione, da parte degli Stati, dei piani di riforma che daranno accesso ai miliardi del Recovery fund.

La sensazione, vista dalla prospettiva italiana, è che nel negoziato le istituzioni europee non siano state decise quanto il governo italiano nel difendere la linea rossa: «Tocca a noi difendere Commissione e Parlamento», è la frase che circola già in mattinata. Eppure sul piano giuridico, come sostiene Conte nei colloqui con i colleghi, se anche passasse la scelta di consentire ai singoli Stati un potere di veto, sarebbe poi appellabile, perché in violazione dei trattati, davanti alla Corte di giustizia europea. Il premier italiano lo ha spiegato anche a Rutte, che gli avrebbe assicurato di approfondire il tema.

Eccola, la linea rossa. Nella proposta che l'Italia fa girare nel pomeriggio tra le altre delegazioni c'è la riforma del meccanismo del 'super brake' (il super freno), introdotto per venire incontro alle richieste olandesi. Rutte chiede che un singolo Stato possa chiedere di fermare l'erogazione delle risorse ai Paesi che non attuino le riforme, portandolo davanti al Consiglio europeo per una valutazione. Conte propone che per bloccare l'erogazione serva una maggioranza qualificata degli Stati.

Sarebbe comunque, spiegano fonti italiane, un compromesso, dal momento che è alla Commissione, non al Consiglio europeo (quindi agli Stati), che i trattati assegnano il potere esecutivo e di controllo.

Tra le voci della seconda giornata del Consiglio c'è chi arriva a citare l'ipotesi fatta anche da Enrico Letta: che l' Olanda si tiri fuori ('opting out') e lasci che siano gli altri ventisei a siglare l'intesa su Recovery fund e bilancio pluriennale. Ma c'è ancora una giornata di negoziati: Angela Merkel, finora nel ruolo di osservatrice attenta, potrebbe scendere in partita per chiudere l'intesa finale. Il timore però che aleggia nella notte brussellese come uno spettro è che Rutte non sia disposto ad accettare nessun compromesso.

